第五波疫情3月初達高峰，多間巴士公司因有大批車長缺勤，運輸署批准140條專營巴士路線暫停服務。隨疫情緩和，不少公司和政府都取消WFH，政府亦將於4月1日起，逐步恢復公共服務，運輸署要求專營巴士公司3月31日起，恢復其中79條路線。

巴士一向都是香港人最常用的交通工具之一，不過是否方便，除了看有沒有塞車，其實巴士路線的規劃亦相當有影響！有連登網民疑似飽受巴士路線的奇怪設計，而在連登討論區發起「嚴選一條走線最差嘅巴士線」，引來不少網民齊來訴苦！



有網民表示其心目中「路線最差的巴士線」令他決定以後不再乘搭。（資料圖片）

所謂走線最差，意指其巴士的路線規劃不理想，可以是因為過於長途，亦可以是因為停站過多、或是過於兜路。因此今次網民討論的結果中，有不少的總車程里數其實並不長，以九巴93號（寶琳至旺角東站）為例，其實全程只有20公里，卻有31個站、需時90分鐘，平均1公里便需要4.5分鐘。要知道馬拉松跑者平均可以於50至70分鐘內完成10公里賽事，平均最快1公里5分鐘，換句話說，隨時跑仲快過搭93號……

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而另一為網民詬病的巴士線通病便是兜路，因為於同一地方走遍多個巴士站而令車程時間大大增加。例如九巴43B號（長青至荃灣西站），明明由青衣到荃灣理應很快，卻因為青衣超多停站，而令短短路程增加至一小時……

👇👇👇點圖睇有沒有你心中的「最垃圾巴士路線」👇👇👇

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不過疫情緩和，大家都希望市面可以早日回復正常，未必大家是否懷念坐長途巴士的日子呢？

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在疫情嚴重的極端情況下，港鐵曾表示會考慮關閉部份人流較少的車站。不少網民表示對港鐵關站「見怪不怪」，更紛紛獻計，列出10個「拍烏蠅」車站，第一位更獲網民一致同意，直言「唔知有咩用」。即睇網民10個最無用港鐵車站