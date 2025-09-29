打邊爐筷子要慎選！6種筷子質料比較　K.Kwong：用錯隨時膀胱癌

香港人鍾意打邊爐，尤其出街食火鍋放題 （ 但記住唔好袋走呀）， 不過原來打邊爐使用的筷子都有講究，除了生熟食物應該分開外，K.Kwong曾在Facebook分享，用錯誤的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒，更可能患膀胱癌。



資料圖片

朋友聚會，不少人首選都是可以坐久一點的打邊爐，不過原來用上錯誤質地的筷子夾熱辣辣的食物，隨時等於慢性中毒。化學博士K.Kwong就在網上分享5種筷子的耐熱程度，下次食飯不妨留意！

FB @溫野菜 Hong Kong On-Yasai

👇點撃圖片看5種筷子有咩特點👇

+ 3

【1】【2】竹筷子、木筷子

耐熱指數：＊＊＊＊

優點：便宜、耐熱、耐酸、耐鹼

缺點：錯誤清洗會有細菌，有機會產生致癌黃黴素，所以一定要吹乾先可以放廚櫃！但最終3、4個月都要換，一定要吹乾才放入廚櫃，每3至4個月更換

即棄筷子的耐熱程度不會受影響，但可能含過量防腐劑，包括二氧化硫及亞硫酸鈉，大量攝取可導致敏感及哮喘。

【3】仿瓷筷子

耐熱指數：＊（不適合夾熱食及打邊爐）

材料：三聚氰胺-甲醛樹脂，即美耐皿、密胺、三聚氰氨樹脂

保存：風乾或抹乾，切勿用紫外光消毒，會破壞筷子表面，只能抹乾保存。

優點：耐微熱（40°C以下）、耐微酸

缺點：40°C左右會開始釋放有毒甲醛及三聚氰胺，用來吃飯可能導致腎病或膀胱癌；表面容易刮花，藏有細菌和殘餘食物，所以幾年就要換，也不適合夾熱食，也不能用於打邊爐。

【4】合金筷子

耐熱指數：＊＊＊

材料：聚苯硫醚（PPS）、玻璃纖維及耐熱染料，無金屬成份

優點：PPS不易燃、耐化學腐蝕，去到220°C仍然穩定，是打邊爐常見筷子

缺點：高溫可能釋出染料

另外亦沒這樣高溫的120℃ 彩色 crystalline PET、PBT合金筷子。由於不易燃、耐化學腐蝕，所以在餐廳打邊爐經常用這種黑色「合金」筷子。但K Kwong表示，在高溫度下合金筷子都有可能釋出染料。

【5】不銹鋼筷子

耐熱指數：＊＊＊＊＊

材料：304或316不銹鋼

優點：304是食用級不鏽鋼，可用來裝茶、鹽、湯、豉油、醋；316加入少量鉬，質地更加腐蝕及堅固

304含有18%鉻同8%鎳，係食用級不鏽鋼，耐茶、鹽、湯、豉油、醋。316加入少量鉬(Mo)，比 304 更耐腐蝕、更堅固，所以好適合打邊爐用，「316筷子酸辣火鍋都唔驚」，最近亦有一標榜用「鈦」金屬造的筷子，「其實得一個字：貴。」

【6】真陶瓷、骨瓷、氧化鋁筷子

多數白色，同你隻碗内壁一樣白。氧化鋁筷子由氧化鋁造陶瓷原料製造，上端多數有圖案，有陶瓷嘅所有優點，不過都係可以跌斷。

總括而言，K Kwong認為, 竹、木、不鏽鋼 、鈦、真陶瓷等物料的筷子都適合打邊爐，而仿瓷、「合金」筷子就不適合打邊爐用。