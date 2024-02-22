香港天氣潮濕，牆和窗都佈滿水珠。若家中沒有抽濕機，隨時牆身都濕到出水。有韓媒報道，其實一些日常用品只要用得其所，就有去濕抽濕作用，大家不妨參考下。



潮濕天最怕洗完衫仲臭過唔洗／WINIX廣告截圖

想去濕，其實不一定要用抽濕機！韓國媒體《AJU NEWS》早前列出9種「不用抽濕機可以去濕的方法」，只要利用以下9樣物品，就可以達到去濕和除臭的效果。

👇👇👇９個不用抽濕機也可去濕方法👇👇👇

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去濕方法1)報紙

報紙的吸濕能力十分強。只要將報紙放到衣櫃，或者放在鞋櫃中，就能達到除濕效果。

去濕方法2)蠟燭

燃點蠟燭亦有除濕的效果。建議燃點帶有香味的香薰蠟燭，除了除濕之外，亦可以同時將潮濕天氣帶來的霉味消除。

去濕方法3)木炭

木炭備有調節濕度和除臭的功能。可以報紙包著木炭，然後放進衣櫃及鞋櫃。如果沒有木炭，也可以用備長炭代替。

去濕方法4)綠茶茶葉

綠茶茶葉上的鞣質成分具有除濕及除霉的效果。可以將綠茶茶葉或茶包放在衣櫃或鞋櫃中。

去濕方法5)粗鹽

粗鹽亦有吸濕的功效。可以將粗鹽放在碗內或以紙張包好，然後放在濕氣重的位置。

去濕方法6)梳打粉

在座椅、床具上灑上梳打粉，30分鐘後，就能達到清潔和除濕的效果。

去濕方法7) 咖啡渣

將咖啡豆放進咖啡機磨成粉後，將咖啡渣拿出來，放進衣櫃、鞋櫃等地方，就有吸濕和除臭的效果。

去濕方法8)酒精

將咖啡豆放進咖啡機磨成粉後，將咖啡渣拿出來，放進衣櫃、鞋櫃等地方，就有吸濕和除臭的效果。

去濕方法9)開暖氣或冷氣

如果覺得濕氣很重，可以先將窗關好，然後開暖氣或冷氣。開暖氣的話，房內的相對濕度會立刻降低。當你感到地板開始變暖時，就應該關上暖氣，然後將窗門打開，防止霉菌滋生。而開冷氣的話，會令室內室外的溫度差越來越大，繼而令冷氣機的冷凝器結成水點，而房間內的水分就能透過冷氣機的排水管排出，繼而令室內的濕度降低。

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