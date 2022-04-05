在中學畢業時，大家拍照、寫衫等等都是指定動作，盡量為中學生活留下美好回憶。日本最近踏入畢業的季節，到底他們的文化與香港又有甚麽分別呢？原來日本的女學生們會問喜歡的男生拿第二顆鈕扣作紀念，而且近年進化到可以預約形式奪得。甚至有一位男生太受歡迎，由外套到襯衫所有鈕扣都被認領了？！



（《めざましテレビ》截圖）

日本晨間節目《めざましテレビ》最近進行街訪，調查年輕一代的畢業習俗。大家可能聽過日本人會向暗戀的人拿第二顆鈕扣，但原來近年已不規定必須要是第二顆，而且還有很多其他有趣習俗。大學畢業會抛畢業帽，中學畢業又會抛甚麽呢？

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自上一代開始，日本已經有女生在畢業時期向喜歡的男生索取第二顆鈕扣的習俗。而男方亦會收到名牌回禮。有男受訪者即使已經畢業多年，也依然小心保管中學時期的一份心意。年輕一代依然保持這個習俗，但亦進化至可以用LINE預先向男生預約。只需要提前向男生申請，就可以預約。即使第二顆鈕扣已被認領，也可以預約剩下的其他鈕扣。一個受歡迎的男生表示即使還未到畢業禮，自己的鈕扣已經全部被認領，由外套至襯衫鈕扣一顆不剩，畢業禮時要買另外一套衣服代替。

鈕扣一顆不剩，中門大開（《めざましテレビ》截圖）

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除了第二顆鈕扣的爭奪戰以外，還有其他畢業習俗。包括戴公主冠拍照和影證件相。女學生之間流行在拍證件相後，再拍攝證件照的照片分享到社交平台，形容是「感性可愛」。除此以外，有學生會每日拍畢業倒數影片，亦有些中學生會學大學生抛畢業帽，轉爲抛校服。

同時亦有不少因疫情而引起的趣事。例如畢業相薄裏會因爲這兩年沒有學校活動的照片，而使用學生們到眼科檢查時的幕後照片。有老師爲了學生寫了一首歌，自彈自唱祝賀他們畢業。亦有老師跟上潮流拍攝Tiktok跳舞影片，為學生們帶來歡樂。

（《めざましテレビ》截圖）

大家覺得這些畢業習俗有新意嗎？小編覺得近年的中學生果然是生於資訊時代，無論做甚麽事都會發佈到各種社交平台，甚至老師都要學跳Tiktok舞。真是很難想象老師們的練習場面啊......

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疫情下有不少行業因爲經濟不景而需要裁員，日前内地集團京東和Bilibili就因爲他們辭退員工時以「畢業」一詞代替辭退而受到網民熱烈討論。有網民表示他們這種語言藝術其實是參考日本女子團體的做法。究竟「畢業」的文化是從哪兒來，又有甚麽意思呢？一起來看看吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈