疫情下有不少行業因爲經濟不景而需要裁員，日前内地集團京東和Bilibili就因爲他們辭退員工時以「畢業」一詞代替辭退而受到網民熱烈討論。有網民表示他們這種語言藝術其實是參考日本女子團體的做法。究竟「畢業」的文化是從哪兒來，又有甚麽意思呢？一起來看看吧！



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最近多家科技股傳出裁員的消息，包括京東、Bilibili、騰信、阿里巴巴等等。而當中Bilibili和京東都因特別通知方式而被熱議。有疑似京東被裁員工在網上分享自己收到的「畢業須知」圖片，裏面寫到：「畢業快樂！恭喜你從京東順利畢業！感謝一路相伴！」同時附上公積金的安排。亦有網民分享Bilibili的「畢業日各項事宜指引」，上面列明保險轉移指引和材料簽收等事項。

網上流傳京東集團的「畢業須知」（網絡圖片）

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照片內容雖未有相關機構證實內容，但照片已被瘋傳，有網民嘲集團們硬將「白事當紅事」，把失業慘況扭曲成畢業。笑言從此以後失業率不會再上升，因爲失業率已經成爲歷史，變成全新概念「畢業率」。亦表示：「冇窮人 只有待富者一樣嘅概念！」同時有不少網民留言事件令他們聯想到日本女偶像團體AKB48，指出「畢業」的説法在日本女偶像團體中很常見的語言藝術。

到底「畢業」説法從何而來呢？據説「畢業」的文化是由日本女團《小貓俱樂部》而生；雖然一開始只會在偶像退出團體時使用，近年來「畢業」一詞的用途也逐漸擴大……

👇👇👇即睇日本偶像的「畢業」文化👇👇👇

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這次事件真是「畢業即係失業」講法的實例，對於Bilibili和京東集團參考日本女團用「畢業」美化裁員，大家有甚麽看法呢？留言分享一下吧！

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