《金宵大廈2》於4月4日首播，撞正清明節（4月5日），作為TVB近年極少數，以靈異、懸疑為主題的劇集，加上劇惰比一般套路更燒腦，令不少網民都大感期待，更有網民笑指4月4日非常有意頭，而且第二日就是清明節，時間非常有心思。其實香港過去也產出過不少靈異恐佈題材的作品，用來應節一流。



《金宵大廈2》於4月4日首播。

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網民表示，金宵大廈一出又要集集追，如果想止癮，可推介5套香港本土恐怖影視作品，有長有短，長至幾十集的劇集，也有10分鐘左右的小單元，更有根據香港都市傳說改編的作品，一樣令人睇到心寒打冷震。

👇👇👇按圖看網民推介5套本土恐怖作品👇👇👇

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大家覺得哪一套令你印象最深刻？小編一直都不敢看《陰陽路》呢，有朋友可以分享一下，它真的這麼恐怖嗎？

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