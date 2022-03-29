拍拖除了講價值觀，兩個人相處，還有不少生活細節容易影響感情，若見識上有差距，磨擦就會更多。近日有網友在討論區上貼文，指跟男友學歷上有距離，以致見識上都大不同，不過當網友分享細節後，卻被其他網民圍攻！



網名叫「厭世喵喵貓」近日在連登討論區聲稱代友發文「學識差距大行到落去嗎」，文中指女方跟男朋友拍拖兩年幾，不論性格、生活都好夾，都真係愛對方，但相處越耐，發現到喺知識同想法上都有幾大差距。

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樓主「朋友」是讀普通文學「乞食學位」，做文字相關工作，而男方「公開試fail 」讀ive ，做design 。兩人拍拖愉快，但慢慢發現問題：「佢唔識睇英文menu，去subway唔識叫（我以為呢啲係基本香港人都識）」，也不會基本常識，「如以為三國演義係歷史，以為第二次世界大戰係幾百年前，英女王仲係有實權。」

樓主「朋友」更稱男方連普通成語或者字的意思也不懂，「例如揶揄、別樹一幟」。「我知佢都唔想，我都唔想佢覺得我拋書包或者乜嘢，所以慢慢傾偈嘅時候都小心講，唔講英文同埋唔講太深。」更坦言溝通要「就住就住」有點辛苦。

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網民聽罷樓主朋友故事後，沒想到反應一致，大部分認為樓主自以為是，「睇得出你根本想分手」、「識兩句英文就話學識差距大，睇標題以為你phd同小學生拍拖。」更有網民指去Subway叫餐都係講「this this this 」，只是樓主「朋友」嫌棄對方罷了，大家又怎樣看呢?

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【中文大學/Canteen/檸檬批】在中大經營多年的Med Can有傳將在6月底結業，未知去向如何，消息令一眾學生都很傷心，有IG Foodie就在網上尋人，希望找到一位數年前發文寫過Med Can吃飯秘笈的網友，吃個最後的畢業飯，事件引起不少中大人及校生討論。