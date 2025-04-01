張國榮逝世22周年｜香港5位具影響力已故明星　00後:想80年代出世

每年4月1日是愚人節，也是哥哥張國榮的忌辰，不少歌迷都會在這天悼念哥哥，更有人每年風雨不改到文華東方酒店雪廠街獻花。香港其實香港80、90年代有不少巨星誕生，更紅遍整個亞洲，可惜部分人早年離世，年輕一代網民未能一睹當年的風采。



香港樂壇因近年MIRROR、林家謙、張天賦、Tyson Yoshi等崛起重燃，大家都希望香港歌手可以再次衝出國際。其實香港80、90年代有不少巨星，當年橫掃了不少國際獎項，粉絲更遍佈中台日韓星馬，可惜英年早逝，香港年輕一代未能親身感受他們當年有幾紅，有95後、00後的網民更坦言：好想自己一覺醒來，返去80年代，去感受下當年的香港。

👇👇👇數香港最具影響力的已故巨星 👇👇👇

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【1】黃家駒 —1962年6月10日－1993年6月30日（31歲）

家駒在樂隊Beyond擔任作曲、填詞、節奏吉他和主唱，是樂隊中的靈魂人物，樂隊中成員黃家強是其胞弟。當年Beyond以一首《海闊天空》紅透半邊天，該MV在YouTube至今更累計有9900萬次瀏覽。

家駒

家駒擁有獨特的沙啞嗓音，一生創作過數百首作品，內容大多反映出社會的時弊，而Beyond除《海闊天空》，還有《光輝歲月》、《喜歡你》、《大地》等多首流行至今的名曲。

1993年6月24日，家駒在日本參與富士電視台遊戲節目《小內小南的想做什麽就做什麽》，在台上奔跑時不慎滑倒，從三米高的台板墮下，留醫6天後6月30日逝世，終年31歲。

Beyond

及後遺體運回香港，於北角香港殯儀館設靈靈車駛出殯儀館時，聚集在人行道上的數千名年輕樂迷衝出馬路圍着靈車，情況一度混亂。

陳百強

【２】陳百強—1958年9月7日－1993年10月25日（35歲）

香港樂壇史上第一位被冠以「偶像」的歌手，有「情歌王子」之稱，代表作有《等》、《一生何求》、《漣漪》、《偏偏喜歡你》、《深愛著你》、《有了你》等。TVB《金宵大廈》主題曲《今宵多珍重》就是他為原唱。

Danny從小學習音樂，精於電子琴和鋼琴，更會作歌寫詞，當年幾乎首首都是金曲，也曾與張國榮（哥哥）、鍾保羅知拍青春電影《喝采》和《失業生》，三人合拍電影後更成為好友，號稱「三劍俠」。

1992年5月18日，陳百強被懷疑因酒前服藥，被陳母發現他在家倒臥昏迷，及至10月25日搶救無效，享年35歲，據了解死因是逐漸性腦衰竭。

羅文

【3】羅文—1945年2月12日－2002年10月18日（57歲）

羅文被視為帶動粵語流行曲發展的先驅者，正字腔圓的唱腔是最大特色，大家經常唱的《獅子山下》就是由他主唱，而容祖兒則是其入室徒弟。

70年代曾跟欣宜的母親沈殿霞組成「情侶合唱團」，多年來以多變、跨越性別界限著稱，亦獲形容為「妖艷」，於1985年至2001年間《十大勁歌金曲頒獎典禮》及《十大中文金曲頒獎禮》等多個頒獎禮上，獲得最高榮譽的金針獎、輝煌成就大獎及金曲榮譽大獎。2002年10月18日因肝癌逝世，享年57歲。

【4】張國榮 —1956年9月12日－2003年4月1日（47歲）

在中國至亞洲地區例如韓國和日本等地均擁有強大的知名度，1980年代憑借專輯《愛慕》成為首位打入韓國唱片市場的華人歌手 ，1995年專輯《寵愛》在韓國的銷量超過50萬張，打破華語唱片在韓國的銷量紀錄，成爲華語唱片在韓國銷量紀錄至今的保持者。

70年代出道，80年代憑借歌曲《風繼續吹》及《Monica》成名，及後紅遍整個80年代，香港樂壇逐漸呈現譚詠麟、張國榮雙雄並立的態勢，兩位歌手的歌迷也時有摩擦。90年代曾一度退隱移居至加拿大，及後回流香港歌影事業再創高峰，至03年疑受抑鬱症困擾，同年4月1日在中環文華東方酒店墮樓身亡。

2012年，韓國Mnet亞洲音樂大獎在頒獎禮開場播放張國榮的告別演唱會片段，並由韓國藝人宋仲基演唱張國榮的經典歌曲《當年情》致敬。2014年4月，韓國電視台KBS評出了韓國人最難忘的六大影視金曲，《當年情》是唯一入選的華語歌曲。2010年在美國CNN舉辦的「過去五十年聞名全球的五大指標音樂人」評選中排名第三。

【5】梅艷芳— 1963年10月10日－2003年12月30日（40歲）

以形象百變見稱，是香港粵語流行樂壇輝煌時期的標誌性人物，也是香第一位同時取得「歌后」及「影后」級殊榮的女藝人，被喻為「香港女兒」。童年已跟姐姐梅愛芳在茘園演出，1982年以18歲之齡奪第一屆新秀歌唱比賽冠軍，自此踏入星途。19 歲進軍日本參加東京音樂節，奪下「亞洲特別獎」及「東京電視獎」。

1986 年，專輯《壞女孩》創下 72 萬張香港銷量紀錄。1987 年，她憑主演的《胭脂扣》獲得金馬獎、香港電影金像獎及亞太影展最佳女主角冠冕。因有癌症家族史，2003年公開罹患子宮頸癌，梅艷芳仍堅持將在紅館開8場演唱會，穿婚紗唱《夕陽之歌》表示嫁給舞台，同年底不敵病魔離世。

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