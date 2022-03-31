感情當中最致命的不是出現爭拗，也不是出現分歧，而是彼此之間的信任出現了破裂，甚至失去了忠誠度。這種傷害有如心中長刺，怎樣也不能釋懷。近日有網民在討論區上出PO表示，自己和未婚夫拍拖5年來相處一直很融洽，從沒有爭吵，美中不足的只是性生活較為匱乏。然而，直到出PO當天她才偶然發現原來對方竟是召妓常客，令她大為崩潰！



《我們，愛過嗎》劇照

網名「海船龜來」日前在LIHKG討論區上以「(長文發洩) 拍拖5年 發現未婚夫一直都有叫雞」為題，出PO大呻自己枉費了5年的大好青春，一直把對方視為自己的唯一和結婚對象，偏偏未婚夫卻一直瞞著自己經常出去召妓，令她大為崩潰無法接受。

網民表示自己2字尾，對方3字中，拍拖5年，第3年對方已求婚。兩人相處一直融洽，更認為對方係「乖仔」，身邊無異性朋友，兩人亦未嗌過交「雖然收入唔高、學歷唔高、份工又唔穩定，但從來都無嫌棄佢亦都唔會話佢，覺得佢對我好」就算家人朋友認為自己可以揀個更好，亦從未變心。

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《太陽的後裔》劇照

不過，美中不足的是性生活匱乏，「我哋第二年打後已經無乜sex，一年可能得1-2次」，網民指對方經常以工時長、好攰而拒絕，令她質疑是否自己吸引力不足。

直到出PO當天，網民終於在對方的手機裏發現對方TG有一個profile，「全部都係叫雞group。本身以為佢只係睇J圖，一scroll 就scroll 咗去最低，見到佢有覆人」，更問對方胸部有多大，及全套服務收費等。更誇張的是網民翻查紀錄，驚覺未婚夫召妓並非偶然，而是常客！「發現由拍拖前，拍拖後，求婚後直到上個星期都有叫。」

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《夫妻的世界》劇照

網民得知未婚夫是叫雞常客後大感崩潰，當面對質，對方沉默片刻後，只道歉同話唔會再叫。可惜，對方在網民心中已信用破產，最後5年情分手收場。「咁係咪即係當我哋過去呢五年係白過？一諗起我平時連幾十蚊都幫佢慳，佢就攞幾百蚊出嚟叫雞，我就好心痛。」

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一眾網民看到樓主的遭遇後，紛紛留言面對這種男人千萬別心軟作賤自己，要狠心分手；有人指幸好樓主分得快，如果結婚後才發現這驚人事實，想必更難以接受；更有人指有些人就是要在垃圾堆裏生活才安樂，正一臭罌出臭草！

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拍拖除了講價值觀，兩個人相處，還有不少生活細節容易影響感情，若見識上有差距，磨擦就會更多。近日有網名叫「厭世喵喵貓」在連登討論區聲稱代友發文，文中指女方跟男朋友拍拖兩年幾，不論性格、生活都好夾，都真係愛對方，但相處越耐，發現到喺知識同想法上都有幾大差距。不過當網友分享完細節後，卻被其他網民圍攻！

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