女生M到男人未必知有幾痛和幾麻煩，但也希望另一半在自己Ｍ嚟時多點體諒和關心。近日有女網民分享，為了和男友慶祝生日，忍住M痛不舒服也堅持出門，怎料竟發現漏M，男友站在一旁不幫忙，事後還指月經很嘔心，拒絕再女友擦血跡，被網民狠批他比起毫無意識要關心人的「直男」更過份。



女友約會漏M，男友竟不聞不問 / 《無法抗拒的他》

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一名網民在Dcard分享，指她早前在月經第二天，身體不太舒服時和男友去街：「其實我月經來都會很不舒服，本來不想出門，但因為男友隔天生日，即使當時我肚子爆痛還是選擇吞止痛藥陪他出去玩。」

樓主吃了止痛藥後沒有強烈M痛，但就發生了意外事件，「下午男友去超商買東西，我站在門口等他，原來我裙子流了一大片血，還被路人看到提醒我…於是我立刻拿濕紙巾跟衛生紙躲在角落清理。」

樓主認為男友不用幫手清理，但至少關心一下也好 / 《海岸村Cha Cha Cha》

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她認為對方不用幫手清理，但至少關心一下也好，坦言對男友有點失望：「他從超商出來後，沒有任何一句『你怎麼了？』或者幫我擦拭的舉動，甚至也沒有幫我擋住，就在旁邊自顧自地滑他的手機。」

樓主因男友的舉動十分傷心：「我真的很難過、很生氣，就氣哭了，當下只覺得很丟臉。那一片血面積大到不知道有多少人看到，甚至流了多久，我不介意他沒發現，但至少要關心一下吧？！」大批網民都認同男友不用幫忙擦血跡，但起碼可以做很多事去減輕女友的徬徨。

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樓主氣到哭也覺得很丟臉 / 《氣象廳的人們》

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樓主與男友事後都有聊過此事，未料男友的回應令她驚訝：「他說自己不是怕血，但覺得經血很噁心，下次有同樣情況的話會先問我要不要幫忙，也願意幫我買濕紙巾然後墊很多層幫我擦。講開之後我也算可以接受，但後來無意再提起，他卻說幫女友清理經血等於幫對方抹屎，我認真覺得兩者不一樣。」你又覺得男生有沒有問題呢？留言分享吧！

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