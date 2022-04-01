【樓奴/租樓/供樓/買樓/住屋/上車/樓價下跌】香港樓價連續12年成為全球最難負擔的城市，不少人都為安樂窩而發愁，不想租屋幫人供樓，又不想上車後做樓奴 (無父幹其實連首期都難儲）。近日就有兩批網民就著應該買樓還是租樓，掀起一場大辯論！



買樓是香港人熱門話題 / 《IT狗》

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一名網民在連登討論區發文，指很多香港人「為樓死為樓亡」，令他感到十分無奈和殘酷：「首期只係痛苦嘅開始，仲有20年、30年樓要供，係無間地獄。要諗辦法供樓就唔可以失業，而且作為供樓人仕（士）一定支持高樓價，最好長升長有，因為樓價一暴跌就會變負資產。」

樓主擔心買樓後會變負資產 / 《IT狗》

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樓主認為除了有錢人、二世祖及極少數能夠靠自己成功的天才，大部分人都要在這痛苦中無限Loop，網民更就應該買樓還是租樓住之間展開激烈討論！

👇點撃圖片看雙方網民意見👇

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網民普遍認為不管在香港生活還是移民，擁有安樂窩都是十分重要。加上樓價大跌的機會較低，如果決定在某個地方落地生根的話，最好買磚頭保值。你是買樓還是租屋派呢？留言分享意見吧！

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