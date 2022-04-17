無論是第一次約心儀對象出街，還是面對初相識的異性時，不少人都會唔知和對方講咩好，結果兩人相對無言，場面尷尬；然而過於健談，又會嚇怕對方，更可能因此而浪費了一個發展的機會。到底在彼此認識都未深下，要怎麼做才可以瞬間拉近大家的距離？HKRD配對顧問Anita教你4招必修破冰術！



《二十五，二十一》劇照

在家中輾轉反側了一整夜，今日終於鼓起勇氣約咗心儀的對象出街！然而，第一次食飯未去到餐廳已經相對無言，明明已經跟住對方的興趣發展話題，偏偏越問，對方越講就越少，最後連再見都冇同我講，就匆匆走咗……難道我今生今世都注定出唔到POOL？

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很多人面對認識未深的異性時，都會唔知講咩好，甚至對尷尬的現況束手無策，HK Romance Dating極速約會公司配對顧問張惠萍（Anita）教大家4招破冰術，讓你瞬間和對方拉近距離！首先，別太心急，不要一來就想著和對方成為男／女朋友，而是維持平常心，先從朋友關係開始相處。另外，也要好好掌握說話的節奏，不要每次對方一句話講完許久，才回應一兩句。

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其實無論是交朋友，還是認識有潛質的異性，利用破冰術都是打破彼此間隔閡的有效方法之一。不想書到用時方恨少，平常可以和朋友聊天的時候，或為自己設計一些情景劇，多加練習，自然可以漸漸擺脫相對無言的尷尬場面！

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同場加映：出POOL｜每天噓寒問暖見面卻尷尬？5大原因追港女勿日日WhatsApp

相信有不少人為了和心儀的對象多加交流，又或者希望和曖昧的對象感情升溫，都會利用WhatsApp作為溝通的工具。每天找不同的話題勾起對方的興趣，然後送上噓寒問暖，偏偏在訊息裏打得火熱的你們，真正見面之時卻又尷尬得要死，甚至被對方嫌悶，最後未開始便結束了。究竟死因出在何處？

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