【林鄭月娥/特首選舉/提名】行政長官林鄭月娥今日（4日）宣佈不會競逐連任，任期至6月30日，又指自己唯一考慮是家庭，更爆出金句「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企喇」。



行政長官林鄭月娥今日（4日）宣佈不會競逐連任。

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林鄭月娥在記者會中透露，早於去年3月已向中央表達不連任意向，意味著她將於今年6月30日，結束42年公職生涯。林鄭任期內出現不少社會動盪，包括反修例示威衝突、新冠疫情多波爆發等，一些天災如山竹襲港時，拒絕全港停工；她亦不時爆出另類「金句」，亦多次失言。

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林鄭亦在記會上感謝中央、港澳辦、政府團隊、公務員等支持，指不連任的決定是家庭考慮，「我考慮咗我家人睇法」，至於有什麼看法不方便透露，直言是私人問題。至於被指有意參選的政務司司長李家超，林鄭月娥則拒絕評論，但表示未收到官員辭職。

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疫情至今逾2年，政府不時開記者會交代大大小小疫情事宜，對市民來說，不少高官名字都變得「耳熟能詳」，除些之外，還有大量被廣傳、令人大反白眼的膠句，例如早前行政長官林鄭月娥，被問及為什麼見記者時不戴口罩，回應「香港市民需要知道我的感受。」令網民摸不著頭腦。👉即睇高官幾另類口才👈

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