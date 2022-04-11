怕分心請關注5個學習YouTuber　溫書有效率自律動力大提升

學習時最重要的不僅僅是精神，還有周遭的氛圍。打個比方說，如果你想要認真學習，可是你對面的朋友卻開着電腦呼呼大睡、有一搭沒一搭的和你聊天，這樣的你讀得進書嗎？一般人是讀不進的，除非你能一心二用。今天小編就來和大家分享自己非常喜歡的YouTube學習博主，耳機一戴，和他們一起專注學習，提升專注力和學習動力，遠離影響我們學習的任何因素。



小編一般都會選不超過1小時的study with me視頻，因為小編認為只要你開始專注一小時，之後就算不看學習視頻，也停不下學習的動力啦！而且，一小時結束也可以短暫的休息一下，不要把自己逼得太緊，畢竟物極必反。

1. Pike Channel

一位日本的小哥哥，他的學習視頻都會陪着温和舒緩精神的鋼琴輕音樂，輕音樂能讓我們不知不覺就會提高專注力，也讓學習沒有那麼壓力。除了學習視頻，這位小哥哥也會拍一些自己的日常vlog，也是看着會讓人變得自律的視頻。

2. 阿鮑Abao

一位在日本留學的小哥哥，他的學習視頻雖然是超過一小時的，但是在其中也會有分配好的休息時間。這位小哥哥採用了不同的提高學習專注力的方式，比如說番茄鬧鐘等等。多長時間的集中精神後會有短暫的休息時間，跟着他這麼做頭腦能得到一定的休息，我們也會更願意去學習。

3. cafe.studyy

這位是在美國留學的越南小姐姐，也是一個很認真學習的博主。除了學習視頻，她也會分享其他關於學習的技巧，書桌，學習工具和日常等視頻，相當於等於全能博主啦！這位小姐姐非常喜歡日本動漫，尤其近期鍾愛咒術回戰，如果你關注她的IG，就會發現她的好多手賬裏都出現咒術回戰裏的角色。

4. study with yoora

Yoora小姐姐小編之前也在另一個文章裏分享過啦，小編對她是真愛了，哼哼。這個賬號她是專門分享她的學習日常，記錄她學習時的樣子，看着她認真的神色我們也會自動變得認真，如果分神了看看她會感覺很愧疚（大家懂我的意思吧？）她學習的視頻會相對比較少，因為她本人現在也大學畢業了，在實習中，不清楚未來會不會繼續更新。

5. Hyobee

這位是就讀醫學科的韓國小姐姐，這位小姐姐對自己非常的嚴格，一學就停不下來的那種，可以長時間持續沒停下來筆學習的那種。想要長時間不停下來休息的朋友可以跟着這位小姐姐一起學習，她真的不放過任何機會在看書做筆記。當然，她也會記錄自己的日常vlog，跳舞視頻等。

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