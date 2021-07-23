冥想可提升注意力但該怎練習？試每日抽10分鐘跟Twitter CEO學習

近年來在世界各地都掀起一股冥想風潮，尤其是西方，其中在美國矽谷的高科技企業裏，更是風行，例如Twitter的執行長Jack Dorsey就曾透露，自己每天都清晨五點起床，打坐冥想半小時，以維持他的高效率。以下就帶你深入瞭解冥想是甚麼，並帶你實際練習冥想。

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



冥想竟是高效的秘密？（按圖看清！）

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冥想是一種身心平衡

冥想是一種歷史悠久的身心鍛鍊，長久以來，人們認為冥想能使心情平靜、放鬆身體，並達到身心平衡，進而增進整體健康。冥想的核心概念是「覺察」（Awareness，或稱靜觀），也就是專注地觀察當下的自己，包括想法和感受、以及週遭的一切。

冥想最常做的就是觀察呼吸，也就是觀息冥想（Breath awareness meditation），觀息冥想是指呼吸時，同時注意身體的反應及感覺，儘量排除其他的雜念，此方式其實是正念冥想（Mindfulness meditation）的一種，因此有許多共同的效果，像是減壓、抗焦慮和增加專注力。

正念冥想則是指透過觀察此時此刻發生的事，讓注意力回到「現在」，而不執着於過去，也不去擔心未來，專注的對象不論是自身或環境，都不去做任何評斷，就是單純地觀察，所以任何時候都能做。

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體驗觀息冥想 10 分鐘 放鬆有感

瞭解上述的觀息冥想和正念冥想之後，立刻透過練習來理解冥想是怎麼一回事，首先從專注觀察一件事開始練習冥想。

1. 請在椅子上坐挺，閉上眼睛、全身放鬆。（小提醒：讀完流程再閉眼睛練習。）



2. 緩緩吸氣…同時觀察自己吸氣的感受、身體的變化。



3. 緩緩吐氣…同時觀察自己吐氣的感受、身體的變化。



4. 重複第 2、第 3 的動作數次，持續觀察。



5. 若發現心思已經飄向遠方，沒關係，請再將注意力拉回到呼吸上就好，重複數次，至少練習十分鐘。



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多數人很快就會發現很難專注在呼吸上，腦中總是有雜念干擾、想東想西，例如：等下要吃甚麼？剛剛好像有甚麼事忘了做。明天有甚麼要帶去上班嗎？不過這樣的狀況其實很正常，因為這就是我們心智的運作模式，使我們一再地分心。正確的作法是，只要一觀察到自己出現雜念、注意力不在呼吸上時，就將注意力拉回到呼吸上，這是觀息練習中最重要、卻也相當困難的一環。

透過短暫的練習，許多人可能馬上就有放鬆的感覺了。每天不斷地練習，就會愈來愈能掌控自己的思緒，不僅變得更專注、心情也會更平靜，進而幫助人們更有效率、冷靜地面對各種問題。冥想既免費又如此有效，也難怪許多大老闆特別將冥想排入每天固定的行程，趕緊跟上這股冥想風潮，讓身心都更健康！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：CEO高效率祕密？從10分鐘冥想放鬆開始】