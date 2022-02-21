進步｜你習慣整理床鋪？參考18位成功者建議　學習管理工作、人生

日本傳奇棒球球星鈴木一朗以「好習慣」聞名，比賽後，一定會擦拭釘鞋、手套；開車時，永遠只聽同一首歌，靠着規律生活，鍛鍊毅力，保持在球場上的成績。



想學習成功者的好習慣，不要只看他怎麼做，而是了解這些習慣背後的價值觀、思考模式。我們整理 18 位成功者的建議，包含他們的工作心法、團隊管理等秘訣，助你創造更好的人生。

以下是18位成功者的建議，有7種不同的秘訣，大家可以留意一下那一個是適用在自己身上（按圖了解！）

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工作心法

1. 永遠優先處理「最大的石頭」

知名音樂 DJ 卡斯科（Kaskade）曾 5 度入圍葛萊美獎，他曾說：「事業對我而言並非最重要，家人永遠優先。好比你有一個玻璃罐，要裝大石頭、鵝卵石、沙子，先放後兩者，大石頭便放不進去，但反過來做，就都能裝入，『小事可以着大事轉，大事不能屈就小事。』」

2. 關鍵事項先想好「備案」

海豹部隊作戰小組前指揮官賈寇．威林克（Jocko Willink）認為，當你有兩個東西，弄壞或弄丟，還有一個可用；當你只有一次機會，搞砸就完蛋了。所以，要找出「單點故障」（single point failure，一失效，就讓整個系統失靈的關鍵），並想出備案，以應對突發狀況。

3. 先有「爛點子」，好點子才會出現

不論創業家、經理人，美國暢銷書作家詹姆斯．阿切特（James Altucher）都推薦每天在筆記本上寫 10 個點子，但不一定要達到當中的目標，重要的是鍛鍊「靈感肌肉」。如果想不出 10 個點子，就亂想 20 個，即使很爛也行。畢竟，完美主義是靈感的天敵。

4. 給頭腦「一整夜」的任務

LinkedIn 共同創辦人雷德．霍夫曼（Reid Hoffman）表示，多數深度思考都在潛意識中進行，所以他會給頭腦幾個「整夜」任務，例如睡前自問「哪些關鍵可能替企業找到更好的解決方案」，也許你會得到天馬行空的想法。翌日清晨再花 1 小時整理結果。相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

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團隊管理

1. 用「不回應」取代婉拒

智慧選擇（Brain Pickings）創辦人瑪莉亞．波普娃（Maria Popova）平日會在網站上分享藝術、科學、心理學等文章，討論各種知識，每月有數百萬讀者。工作時，如果對方沒做功課就提採訪，她會選擇不回應，而非耗費唇舌回信，「不要因為罪惡感而委屈自己」。

2. 刻意培養一組「反對者」

美國退役四星上將史丹利．麥克里斯托（Stanley McChrystal）發現，在提出新計畫時，人們會因希望方案行得通，常不自覺地愈看愈順眼，忽略它的缺點。而紅隊是指「反對者」，專責質疑計畫內容、不斷問問題，藉由這樣的模式，計畫的成果將更驚人。

3. 每擴大 3 倍、10 倍，就重新調整策略

Evernote 當前用戶數約有 1 億 5000 萬人，之所以能夠穩定成長，靠的是「3 與 10」原則的砥礪。據記事本軟體 Evernote 創辦人菲爾．利賓（Phil Libin）的經驗是，公司規模每擴大 3 倍、10 倍，不論薪資發放、預算制定、決策方式，所有事情都會受到挑戰，需要調整。

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生活習慣

1. 每天花 3 分鐘「整理床鋪」

美國前海軍上將威廉．麥克雷文（William Mcraven）認為，如果早上把床整理好，就是完成一天的第一個工作，你將得到一種自豪感，這有助於你做下一個、再下個任務。而且，不論你的一天有多爛、多糟，你都能告訴自己，我還是能做好一件小事。

2. 晨間 2 招「提振」狀態

知名績效教練東尼．羅賓斯（Tony Robbins）認為，如果要過振奮的人生，每天要保持精神抖擻。他建議泡冷水，或是沖一分鐘的冷水澡，有助在晨間提振精神。

3. 嘗試「斷食」

生酮治療專家多明尼克．達格斯提諾（Dominic D’Agostino）曾在斷食 7 天後，舉重 227 公斤 10 次。因此，他建議人們可以考慮每年斷食 2～3 次，促進幹細胞再生，重新啟動免疫系統。

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時間管理

1. 設定「死亡倒數鐘」

《Wired》雜誌共同創辦人凱文．凱利（Kevin Kelly）建議，告訴自己，你大概還有幾天可以活，接着做一個倒數鐘，每天能更專心過日子，像是「我只剩下 6000 天」，你會發現時間永遠不夠用。

2. 專注在「令人興奮」的事

多數人習慣說「好」，到頭來承擔太多瑣事，搞得暈頭轉向。獨立音樂網站 CD baby 創辦人德瑞克．席佛斯（Derek Sivers）的對策是：聽到一件事情時，確認它是否使你產生「哇，我好想要做」的感覺，如果沒有，就不要耗費時間。

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壓力管理

1. 用「蠢目標」舒緩壓力

最年輕的極限運動金牌選手尚恩．懷特（Shaun White）在每一季都會設定兩個目標，一個正經、一個搞笑。比如，希望贏得奧運，以及嘗試穿一條繡有國旗圖案的短褲。當你同時做一件很認真及很蠢的事，後者能分散壓力，協助你保持更好狀態。

2. 用「魔術方塊」治療失眠

如果有失眠問題，《超級好！用遊戲打倒生命裡的壞東西》作者珍．麥戈妮格（Jane McGonigal）建議，不妨試試睡前玩魔術方塊或俄羅斯方塊，當你的視覺不斷重複同個畫面，會無暇處理心中煩擾，減輕壓力。

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建立個人特色

1. 用「與眾不同」取代優秀

每個人都期待展現「比別人好」的一面，但「與眾不同」更有價值。《紐約時報》暢銷書作者卡爾．福斯曼（Cal Fussman）曾提到，有次他採訪前蘇聯領導人米哈伊爾．戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），只有兩分半時間，我的第一個問題不是核武、改革重建，而是「你爸給你的最大啟示是甚麼」，最後我們談了兩個半小時。

2. 把「毛病」變成你的專利

錄音時，知名播客（Podast）主持人丹恩．卡林（Dan Carlin）總是被稱為「紅區王」（講話太大聲而爆音，音量指針停在紅區），但他卻會說，「我就是要這麼大聲，這是優點而非缺點」。藉打破框架，找尋機會建立自己的特點，擁有個人特色才會成功。

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正向思考

1. 打造一個「好棒棒罐」

脫口秀主持人麥克．柏比葛利亞（Mike Birbiglia）會在桌上放一個「好棒棒罐」，一天有任何好事發生，都確實記錄，丟到罐子內。他說，別認為這很蠢，通常 3 個月後你會忘記這些好事，這能確實激勵你。而且，如果不能欣賞自己的小勝利，也看不見更大的成就。

2. 對自己說「目標肯定句」

「呆伯特」漫畫作者史考特．亞當斯（Scott Adams）認為，不要把注意力擺在放大缺點上，集中在某項自己做得到的事，成效才會高。選個目標，每天寫 15 遍同樣的肯定句。有段期間，他因為出現痙攣性發聲障礙，但靠着重複「我講話毫無問題」而改善。

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