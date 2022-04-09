【政府工/暑期工/政府實習】每年暑假政府不同的部門都會提供多方面的實習機會，供就讀不同專業和學科的大學生初嘗踏入社會的滋味。近日海事處與建築署一同推出多個暑期實習計劃，只要你是就讀和職位相關的學科，又想賺取在政府部門工作的經驗，即可立即申請！



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海事處的暑期實習計劃除了包括往實地工作的範疇外，更有文職工作申請，入職要求為申請人必須是香港特別行政區的永久性居民，又修讀航運／物流管理／機械工程等相關學科，並將在2023年夏季畢業。另外，建築署亦有多份關於建築、測量、及土木工程相關的實習工作，月薪達$10,500，比一般的實習工作高。

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政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，預計於4月21日起大致恢復正常公共服務。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。亦有網民表示，回到公司就有如開同學會。大家一見面就互問近況，場面非常搞笑，笑言打工仔也陸續出現WFH後遺症。

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