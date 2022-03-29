【櫃員機/支票/手機入票教學】打工仔很多時都要利用食飯時間去銀行，遇上入票機排長龍總令人非常頭痛。其實匯豐和恒生銀行推出了手機入票，24小時都可以影相上載，更不用交回正本到分行，《開罐》整合資料，教大家如何簡單3步用手機入票，以及須留意的細節位。



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年輕人即使少去銀行櫃檯處理戶口事務，但都會遇上櫃員機排長龍的慘況，特別是數量較少的入票機。匯豐和恒生銀行推出「手機入票」，是香港第一次有相關服務，只要用電話理財App拍攝支票就可以。

每日5:30pm截數，時間比起櫃員機更遲

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手機入票服務覆蓋多種帳戶類型，包括個人及商業客戶，亦沒有規定銀行存款達一定金額才可享用。大家可以24小時拍攝及上載支票，每日5:30pm截數，時間比起櫃員機更遲，而且只需3個步驟，十分方便。

👇點撃圖片看匯豐手機App如何入票👇

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👇點撃圖片看恒生手機App如何入票👇

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以下手機入票規定適用於兩間銀行：

【1】App可存入一般支票、股息支票、本票及專用支票

【2】個人客戶每個銀行營業日可入5張支票，合共最多兩萬港元；商業客戶可入20張支票，每張上限10萬港元，總額最多為50萬港元

【3】入票後馬上收到系統通知，另外亦會有確認短訊和電郵，不過記者實測時已過了截數時間，截稿前仍未收到

【4】正本不用交到銀行，但匯豐建議自行保留支票最少180日

【5】匯豐和恒生同樣可以互相入票，但暫時未能存入其他銀行支票，亦未接受港元以外支票

【6】如支票姓名與所選的戶口不吻合、輸入金額與支票金額不同、或支票相片質量偏差，銀行亦有權退票

雖然此服務更自由和方便，不過大家都要留心注意事項，避免出現「彈票」情況反而拖慢進度呀！

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