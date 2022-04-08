政府筍工｜教育局行政助理月薪2.4萬　有學位、一年經驗即可申請

【政府工/公務員/鐵飯碗】教育局日前透露可能將分階段恢復面授課堂，4月19日先由高小年級恢復面授，5月初由小學低年級、高中、幼稚園其中一個年級開始回校，預計到5月中完全復課。同時教育局亦刊登職位空缺聘請行政助理，持有任何香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷人士均可申請。



👉中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

教育局課程支援分部語文教學支援行政助理屬於非公務員職位，合約爲期兩年。月薪$24,870，期間表現理想更可獲發約滿酬金。申請者需要中英文良好，並熟悉中英文輸入法及電腦操作者。而具備最少一年行政經驗，並曾於政府或教育機構從事相關工作人士則可獲優先考慮。

👇👇👇即睇行政助理要求及待遇👇👇👇

+ 1

👉特首選舉｜李家超屬雞早被預言虎年行大運？玄學家：小心同輩下屬

政府早前發表最新失業和就業不足的統計數字，2021年12月至2022年2月的失業率上升至4.5%。那麽在疫情下應該怎樣做才可以增加被錄取機會呢？是該用LinkedIn、JobsDB等揾工平台漁翁撒網式求職嗎？《開罐》Opener請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」。她表示甚麽時勢都會有人說揾工困難，但甚麽時勢都會有人找到工作。鼓勵打工仔與其宅在家，更應該爲自己爭取機會，以3招教打工仔主動出擊。

👇👇👇點圖睇專家教你用3招主動出擊👇👇👇

+ 2

同場加映：港人為影相狂踩日本花田成當地新聞熱傳 網民: 醜出國際好羞恥

踏入春天櫻花樹盛開，日本亦有不少花田開放給市民到場觀賞。位於埼玉縣的一個公園因可以同時欣賞櫻花和油菜花而大受歡迎，不少人專程來賞花、打卡，但亦因此衍生來客隨意踐踏花草的問題。當中有來自香港的遊客，近日就因爲擅自進入花田而被日媒訪問登上新聞……詳情請到原文閱讀👈 👈 👈