隨著第五波疫情慢慢回落，政府最近宣佈將由4月21日起逐步放寬社交距離政策，各行各業也開始恢復到公司上班的安排。同時政府亦持續釋出不少低門檻高薪職位，社會福利署聘請合約行政助理，任何學士學位的畢業生，並具備最少一年在管理或相關範疇的全職工作人士均可申請。



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這次社會福利署聘請的合約行政助理屬於非公務員職位，主要職責包括進行一般行政及管理工作和協助執行項目計劃。申請人需持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，並在取得學位後，具備最少一年在管理或相關範疇的全職工作經驗即可，月薪$25,985。

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合約行政助理職位截至申請日期是2022年4月11日（一）晚上6時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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同場加映：政府暑期工｜商經局/民航處/環保署請多名實習生 專上學生可申請

近日政府多個部門招聘暑期實習生，工作期大約兩個月，月薪亦有$10500。商經局、民航處和環保署釋出大量職位，就讀本地及海外專上學院的香港特別行政區永久性居民皆可申請。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈