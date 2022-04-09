近日政府除了海事處和建築署，兩者都推出多個與專業學科相關的暑期實習計劃外，衞生署、效率促進辦公室也提供了予一眾大學生申請的實習機會。無論你讀咩科，只要你係正在就讀的大學生，即可遞表申請！



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雖然政府不同部門近期都推出暑期實習計劃，不過大部分都有限制，需要申請人就讀相關的學科才合資格申請。不過，今次衞生署和效率促進辦公室的實習計劃，申請人只需符合為香港特別行政區的永久性居民，以及正在就讀本地或海外的大專生即可！如果不是修讀專業資格學科，或有意未來在政府就職的學生們，千萬別錯過這次機會！

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政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，預計於4月21日起大致恢復正常公共服務。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。亦有網民表示，回到公司就有如開同學會。大家一見面就互問近況，場面非常搞笑，笑言打工仔也陸續出現WFH後遺症。

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