人情公價2023｜酒樓人情$500有找？酒樓/午宴/雞尾酒會最新價目表

一收到「紅色炸彈」大家有時候難免都會疑惑「人情應該給多少才足夠呢?」，到底2023年下半年人情公價是多少呢?若果收到請帖但無法出席的話，大家又是否要需要給人情?



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出席婚禮按照傳統賓客當然要給人情作為心意啦，婚禮策劃師Amanda表示現時人情的價格整體來說，疫情前與現在相比不跌反升，兩者價錢相差近一倍。有關於下半年的人情公價方面，Amanda指人情的多少其實主要視乎新人設宴的場地而定，而晚宴因設宴時間較長，固然人情價都會較高。

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2023下半年人情公價如下：

五星級酒店$1,500-$2,000

一般酒店晚宴：$1,000

私人會所:$600-800

酒樓晚宴：$600-$800

午宴或Cocktail Party：$800-1000

簽紙儀式:平均為$500

*** 以上人情公價視乎酒店星級、以及賓客是否帶同另一半出席

Amanda表示，大多西方形式的婚禮都是以送禮居多，而中式婚禮則仍大多以人情作為主要心意。Amanda指一旦對方向你發出請帖，即使大家無暇出席婚宴，但都是同樣需要給新人相對的人情，價錢則以新人設宴地點的人情公價按「7折」計算，即若新人於酒樓設置晚宴，人情價平均為$600元的話，不出席的賓客則只須給新人$420人情，或大家可「畀人情再加張餅卡」作為心意。

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Amanda補充道，若大家打算送禮物給新人的話，大家可送一些家居擺設或家電用品予新人，以供其新居入伙之用，但最主要都是按照大家對新人的了解，去選擇最為合適的禮物。此外，若大家一知道自己並不能出席婚宴，必定要第一時間盡快通知新人，以讓其能有時間作出新安排。