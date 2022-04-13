買了飛機杯不過唔識用？近日有網民陷入這個尷尬境地，小弟弟更險些不保。事源他在網上買了一個評價不錯的飛機杯，以為可以即拆即用，沒想到震動力出乎他想像，而他更忘了看說明書，不知道如何熄機...



網民表示，飛機杯「一拎出黎果陣已經覺得好有氣勢」。

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樓主「MisoBB」在連登討論區發文，指自己早前在網上買了一個新式飛機杯，「個評測話唔係普通嘅震，係直接震入神經」，便膽粗粗就買了一個來試。一拿上手便覺得很有科技感，但膠卻比想像中硬。樓主沒有想太多，便進入實戰階段，「個面好鞋，個摩擦力都勁。不過我諗係設計嚟，畢竟差唔多成千蚊，應該唔會爆炸的。」

沒想到一開機，卻令他大為震驚，震到驚。「成嚿嘢震得超犀利，唔好講舒服，連少少享受感覺都冇」，當時樓主只是用最弱的第一檔，而該飛機杯更共有8檔，數字愈大愈震。接下來樓主心想，「已經畀咁大嚿錢，唔用盡佢對唔住自己，所以我直接set到八檔。」

然後我開始後悔，因為個摩擦力開始令我好痛，個感覺好似用擦膠擦、有枝按摩槍係咁攻擊小弟弟咁。

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樓主真的受不了打算熄機，卻赫然醒起沒有看說明書，根本不知道如何熄機，只好一邊震住一邊看說明書。熄機後，「我keep住痛咗幾個鐘。呢舊膠，我就冇再用了。」

樓主的慘痛經歷引來大量網民圍觀，有留言突破盲點「巴打做乜唔落KY（潤滑劑）」、「無落KY梗係痛啦」、「係咪要包啲嘢再用」、「冇理由硬膠喎」，更引出另一位苦主訴苦，「我都有，懷疑買到假嘢，一啲都冇感覺，又嘈震得又唔爽，咩醫療級震動，收皮啦」

樓主的慘痛經歷更引出另一位苦主訴苦。

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至於飛機杯的下場，樓主在帖文最後表示，「最後送咗畀鄰居個小朋友，同佢講係戰隊變身器，佢好開心。估唔到呢嚿膠都仲有呢個價值。」惟有網民表示，「拉得，向未成年轉讓色情物品」，嚇得樓主立即潛水，沒有再出現。

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