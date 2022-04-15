【Netflix/Disney+/黃Viu/還有明天/我們的藍調時光/韓劇】復活節難得有4日假期當然要好好休息，最近各大串流平台都上架了不少好劇，《Opener》介紹9套最新韓劇，包你放假不會悶！



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Netflix

【1】還有明天

主演：金喜善、路雲、李洙赫、尹志溫

類型：奇幻、劇情

集數：16

海外播放：Netflix（2022年4月1日起，逢星期五、六更新）

簡介：同名網絡漫畫改編，講述400歲陰間使者具戀（金喜善 飾）眼見人類自殺數字上升，陰間出現人口過剩的情況，於是帶領組員崔俊雄（路雲 飾）及任龍久（尹志溫 飾）阻止人類自殺。金喜善以粉紅色短髮登場十分有新鮮感，其他演員更許下公約，收視過15%就會集體染成粉紅髮色。

+ 2

【2】我們的藍調時光

主演：李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化

類型：愛情、治癒

集數：20

海外播放：Netflix（2022年4月9日起，逢星期六、日更新）

簡介：以濟州島為背景展開多對CP的故事，首兩集講述崔漢修（車勝元 飾）和鄭恩喜（李姃垠 飾）是30多年不見的初戀情人，因男方回到故鄉而重遇。

劇集也是金宇彬抗癌成功的復出作，女友申敏兒亦有份主演，但就不是情侶檔上陣。申敏兒會和飾演貨車批發商的李炳憲合作，金宇彬則與飾演海女的韓志旼有感情線。

+ 4

【3】社內相親

主演：安孝燮、金世正

類型：愛情、搞笑

集數：12

海外播放：Netflix（2022年2月28日起，已播畢）

簡介：近期話題度最高劇集之一，同樣是網絡漫畫改編，講述食品開發部職員申夏莉（金世正 飾）頂替好友陳映書（薛仁雅 飾）去相親，誰知對象竟是公司社長姜泰武（安孝燮 飾），更被對方要求扮演女友欺騙爺爺，展開一段假戲真做的故事。

雖然劇情走向不難猜到，但勝在節奏明快，網友大讚不會一個誤會拖幾集，主角身邊也沒有壞人，而且映書和社長秘書車成勳（金旻奎 飾）的CP亦十分有趣。

+ 4

【4】綠色媽咪會

主演：李枖原、秋瓷炫、金奎吏、張慧珍、周敏京

類型：劇情

集數：16

海外播放：Netflix（2022年4月6日起，逢星期三、四更新）

簡介：小學版《天空城堡》，「綠色媽媽」其實是家長義務在小朋友上學的路指揮交通，保護小學生的安全。早上當綠色媽媽，放學後就改當豬媽媽，即是帶著子女穿梭各大補習班，對補習資訊極了解的家長。5位媽媽主角住在同一區，展開有關小孩的明爭暗鬥。

+ 1

【5】我的出走日記

主演：李民基、金智媛、李伊、孫錫久

類型：親情、治癒

集數：16

海外播放：Netflix（2022年4月9日起，逢星期六、日更新）

簡介：廉家大姊廉基貞（李伊 飾）、二弟廉昌熙（李民基 飾）與三妹廉美貞（金智媛 飾）各自面對不同困境，住在鄉下的三人希望壓力得到釋放，此時美貞遇上從外地搬來的神秘男子具先生（孫錫久 飾），不知他能否幫助三兄弟姊妹呢？

+ 2

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Disney+

【6】瘋狂愛上你

主演：金材昱、鄭秀晶

類型：愛情、喜劇

集數：16

海外播放：Disney+（2022年3月7日起，逢星期一、二更新）

簡介：從補習界底層爬起的傳說人物盧高鎮（金材昱 飾）為人貪錢、挑剔又脾氣暴躁，被身邊人稱為神經病。他的秘書李新雅（鄭秀晶 飾）得知自己患腦瘤，決定找盧高鎮復仇，卻意外展開愛情故事。

+ 1

【7】單戀原聲帶

主演：朴炯植、韓韶禧

類型：愛情、音樂劇

集數：4

海外播放：Disney+（2022年3月23日起，已播畢）

簡介：攝影師韓善宇（朴炯植 飾）和作詞人李恩秀（韓韶禧 飾）是相識20年的好友，因一次事件而要同居兩星期，在相處的過程中關係慢慢變得曖昧。劇集最特別是以音樂講述愛情故事，選用多首經典情歌配合劇情，愛聽K-pop就不可以錯過。

+ 2

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黃Viu

【8】Again My Life

主演：李準基、李璟榮、金智恩

類型：穿越、劇情

集數：16

海外播放：黃Viu（2022年4月8日起，逢星期五、六更新）

簡介：考上韓國大學法學系的金熙祐（李準基 飾）成為檢察官，某次調查一名政治人物時遭殺害。死於非命的他竟回到15年前的大學時期，獲得重生機會。

【9】優越的一天

主演：晉久、河道權、李源根

類型：驚悚、懸疑

集數：8

海外播放：黃Viu（2022年3月13日起，逢星期日更新）

簡介：平凡的消防員李浩哲（晉久 飾）兩年前成為連環兇殺案的目擊者，結果女兒變成下一個受害者被綁架。為了救出女兒，他要在24小時內找到連續殺人魔的身份並處理掉對方。

+ 2

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