【社內相親/安孝燮/薛仁雅】K-pop紅遍全世界，吸引大量少男少女去當偶像練習生，不過亦有很多韓星在練習途中改變夢想，轉為磨練演技，同樣在娛樂圈獲得好成績。《Opener》為你細數8個曾做過練習生的當紅演員！



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韓國每年出道的偶像團體眾多，即使成為練習生也不代表可以實現夢想。這幾位演員都曾經歷歌手練習生涯，最後因不同原因而改變目標，如今在演戲方面都交出好成績。

韓國男團及女團文化盛行 / 《PRODUCE 48》

【1】安孝燮

在《社內相親》飾演「始祖鳥」社長姜泰武的安孝燮，其實小時候已移民到加拿大，後來因參加JYP娛樂選秀合格而回到韓國成為練習生。他曾有機會成為GOT7一員，但有指因為其身高達187cm，比其他人高出太多而被淘汰。

近日更有網民翻出安孝燮在JYP當練習生時的照片，合照中還有TWICE娜璉、DAY6 Young K及朴栖含等人，大家都十分青澀。他之後轉投Starhaus娛樂，以演員身份出道，也不時演唱劇集OST，今次在《社內相親》也有和女主角世正合唱。

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【2】薛仁雅

除了主角安孝燮及女團gugudan出身的世正都曾是練習生，其實《社內相親》女二薛仁雅都一度夢想做偶像。她的夢想是演戲，但讀中二時公司表示「成為歌手大紅後較易改當演員」，令她轉為歌手練習生。

不過薛仁雅練習3年多後仍未有機會出道做歌手，當時即將要考公開試的她，面試獲首爾藝術大學表演系錄取，順勢成為一名演員。

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【3】徐玄振

2001年出道的徐玄振起初是女團M.I.L.K成員，不過只出過一隻碟就解散。她本身有望加入少女時代再出道，不過轉型演音樂劇後愛上演戲，不惜由配角做起磨練演技，直至在《又，吳海英》做女主角爆紅。

【4】朴寶劍

一直想成為創作歌手的朴寶劍，中學時寄出大量試鏡影片自薦，最後選擇加入Blossom娛樂。公司希望培訓朴寶劍做歌手，不過之後就發現他當演員的潛力，轉為發展演戲。朴寶劍同時也沒有放棄唱歌，多年來都有推出單曲，更發行過日語專輯。

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【5】李鍾碩

另一韓劇男神李鍾碩原來都經歷過短暫的偶像練習生涯，當時目標是成為男團Rapper，不過他練習約3個月後，覺得自己不太適合而決定放棄。

【6】閔孝琳

閔孝琳的老公是BIGBANG成員太陽，原來她以模特兒出道前曾是JYP娛樂練習生。家鄉在大邱的她，當年為了練習要不停往返首爾，最後因長期壓力及睡眠不足而退出。

2016年閔孝琳參加綜藝《姐姐們的Slam Dunk》，成員輪流為大家實現夢想，當時眾人組成企劃女團「UNNIES」出歌，就是彌補閔孝琳未曾以女團活動的遺憾。

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【7】朴信惠

朴信惠演技了得，舞蹈實力也很強勁，不時上載跳舞Cover影片。在拍攝歌手李承桓的MV及《天國的階梯》之前，當時還是初中生的她接受過練習生訓練。據悉當時公司希望將她打造成第二個BoA，不過最後因歌唱實力不足而作罷。

【8】劉寅娜

女星劉寅娜以《仁顯皇后的男人》、《鬼怪》等打響知名度，她出道時已27歲。大器晚成的她，其實17歲已成為歌手練習生，多年來在不同經紀公司等待機會，最後才成為一名演員。

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