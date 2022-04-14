暑假又到，消防處除了大家認識的執行部門外，文職方面現亦聘請在讀的專上學生進行暑期實習計劃。職位主要負責設計和推廣相關部門的教材及宣傳資料，另外亦有協助處理數據庫及數據分柝的工作。如果你正修讀與設計、資訊管理、數據科學等學科，或者具備修圖、剪片等技能，將獲優先考慮！



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有不少同學仔在放暑假前，已為自己排滿了日程，準備不同的活動，不過疫情原因，相信有很多活動都因而受阻。既然如此，不妨將時間撥到實習工作上，消防處現正聘請暑假實習生，只要你是香港永久性居民、正就讀本地或海外大專院校、已修畢第一年課程、並非應屆畢業生，即可申請。未來有意投身紀律部隊的朋友，更可藉此機會了解箇中的運作，有利日後就業！

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進入4月，除了DSE即將開考，專上學生也差不多完成最後一個學期，準備進入暑假。各政府部門陸續釋出暑期實習，聘請現正修讀專上院校的學生，累積工作經驗。最新暑期工來自康文署文物修復辦事處，主修文物修復學、應用化學或化學等同等學科的專上學生可申請，月薪$10,500。

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