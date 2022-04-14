【英國/升學/DSE/大學/成績/使費】如果DSE考生想去英國升學，但又未有提早部署，可以怎麼做呢？原來考完試都有三大途徑，可以去英國讀大學，就算DSE一時失手，都有銜接課程可以入讀，最快3年就可以取得英國大學學位。



DSE考生有三大途徑去英國讀大學，就算D一時失手，都有銜接課程可以入讀。

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英國升學顧問英識教育（Britannia）表示，DSE考生英國升學途徑主要有以下三個，同學應按照自己的學業成績、心儀大學、科目去選擇留學途徑。

1）中五或中六畢業後 ➨ 英國大學基礎班（Foundation）➨ 英國大學一年級

2）中六畢業後 ➨ 英國國際一年級（International Year 1） ➨ 英國大學二年級

3）中六畢業後 ➨ 直升英國大學一年級（Degree）



+ 2

1）英國大學基礎班（Foundation）

專為國際海外學生銜接英國院校而設。完成中五或完成HKDSE後，成績未如理想，或者未能直接考入大學或心儀學科，可選擇大學基礎班，為期8個月至1年。部分基礎課程在大學校園內上堂，學生可享用齊備的設施，更可早一步融入大學生活。普遍而言，基礎班成績達大學要求，可升讀英國大學的Year 1。即1年基礎班 + 3 年大學課程，共4年時間取得大學學位。

成績要求：DSE 2、2、3 （中文除外）／另需考IELTS（個別院校或有差異）

熱門科目：物理治療、營養學、職業治療、護理學

提供課程院校：StudyGroup、MPW、Durham、Nottingham、Liverpool （詳細名單可向顧問查詢）



2）英國國際一年級（International Year 1）

學生的DSE成績失手而英文有一定能力，可以選擇International Year 1，成績達標者，將會升讀大學二年級，換句話說，最快3年就可完成學位。

成績要求：HKDSE 3、3、4 （中文除外）／另需考IELTS（個別院校或有差異）

熱門科目：商科、建築、行銷、會計

提供課程院校：Newcastle, Royal Holloway, Leeds, Exeter, UEA, Nottingham Trent and Sussex（詳細名單可向顧問查詢）



3）大學課程

DSE很理想，可經英國UCAS報讀心儀的英國大學，留學3年就可以取得大學學位。注意每間大學的收生要求均有不同。

成績要求：HKDSE 5、4、4（中文及通識科除外）（以英國Top 30大學為基準）

熱門科目：藝術設計、商科、行銷、財務金融、電影研究、建築、醫學



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使費方面，可以分幾個方面計算，分別是學費、住屋使費、以及生活費，注意數字只供參考。

1.英國大學學費：

大學基礎班（Foundation） ：每年約1萬至2萬英鎊（約10.3萬至20.6萬港元）

國際一年級（International Year 1） ：每年約1萬至2萬英鎊（10.3萬至20.6萬港元）

大學課程：每年約1.1萬至2.7萬英鎊（約11.3萬至27.8萬港元）



如果同學DSE失手，由大學基礎班開始讀起，即1年基礎班+3年大學課程，學費支出最高，比其他兩個選擇至少多花10萬港元。

2.英國住屋使費：

住宿家庭：每年約6,000至9,000英鎊（約6.2萬至9.3萬港元）

學生宿舍：每年約4,500至6,000英鎊（約4.6萬至6.2萬港元）

租住房屋：每年約4,300至7,000英鎊（約4.4萬至7.2萬港元）



3.英國生活使費：

倫敦及周邊地區：每年約1.1萬英鎊（約11.3萬港元）

倫敦以外地區：每年約9,100英鎊（約9.4萬港元）



同學可以根據學業成績、心儀大學、科目，以及經濟能力，去挑選合適自己的升學路徑。

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