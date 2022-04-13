政府統計處日前公佈2021年第4季的工資及薪金總額按季統計報告，調查各行各業的平均每月薪金。當中包括侍應、文員、保安和辦公室助理等職位的月入中位數。進入職場打滾數年後，相信有不少打工仔會開始心郁郁想加人工。但應該如何開口呢？該如何判斷自己有沒有加薪資格，又應該要求多大增幅呢？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教打工仔如何一步步爭取加人工。



（《無法成為野獸的我們》劇照）

常聽人說「魚唔過塘唔肥」，但若對現下的公司和工作環境感到滿意，有了歸屬感不希望轉工的人也不在少數。這種情況下，唯有想辦法向上司表示意願，但想一個開長白也是高難度課題。企業管理顧問張慧敏Son姐表示，加人工當然需要看時機，但最重要的是要未雨綢繆！

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新冠肺炎有各種病徵和後遺症，包括嗅覺、味覺失靈、呼吸困難等。當中Omicron變種病毒的後遺症「腦霧」最近收到關注，雖然大家普遍認爲這種症狀在老年才會出現，但實際各年齡層都會有機會受影響。想知道疫情下自己有沒有「腦霧」？今天為大家帶來了一個簡單測驗，只需要回答10個問題就能自我評估。

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同場加映：DSE考生24%壓力大驚要入竹篙灣考試 心理學家教每朝5分鐘減壓法

DSE將在4月22日開考，學友社調查顯示考生在3月份壓力平均分達 7.87 分，當中甚至有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。短時間内需要考核多科，再加上疫情下有可能要收拾包袱到竹篙灣應考，令不少考生壓力飆升，隨時影響考試表現。CNBC最近訪問一位心理學家，分享4個有效抗壓的習慣，幫助大家應對高壓生活。專家教你4招對付工作學業壓力👈 👈 👈