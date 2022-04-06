【消費券/學車/駕駛學校/考車牌/自動波/棍波】運輸署4月19日起恢復路試，疫情下沒機會練車，或是不捨得付幾千元學車點算？其實多間駕駛學校都可以用$5000消費券付款，更推出優惠課程，各位後生仔學神不妨考慮！



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第五波疫情逐漸緩和，政府亦開始恢復考車牌服務，運輸署宣佈4月19日起恢復所有種類車輛的路試，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試則於5月6日起重新提供。加上2022第一期消費券在4月7日發放，平時坊間報十多堂學車Course都要數千蚊，不妨利用這$5,000增值自己。

P牌仔小心隨時變馬路殺手 / ViuTV《學神出沒注意》截圖

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A1駕駛學校

設有自動波私家車及棍波貨Van課程九折優惠，最平$4,350上到15堂，即每堂$290起。課程包括每堂45分鐘的路面實習，亦有加錢代辦運輸署文件及考試排期服務。學校所有駕駛課程費用都收取消費券，包括Tap & Go、WeChat Pay及支付寶，可到門市查詢及報名。

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輝SIR電單車

新學員限定，八達通消費券付款可以用$1,100報讀3節導師堂（原價$1,470）或Prime會籍+兩節導師堂（原價$1,570）。優惠價至2022年12月31日，名額有限，可WhatsApp聯絡64257823查詢。

IG @faisir_motorbike

其他同樣接受消費券付款的駕駛學校

李健駕駛學校：八達通、Tap & Go、支付寶、WeChat Pay

香港駕駛學院：八達通、Tap & Go、支付寶、WeChat Pay

新觀塘駕駛學院：Tap & Go

學車王：支付寶、WeChat Pay（只適用於考試報名，不包括繳交學費及考試租車費）

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