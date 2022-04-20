做咗幾年冇轉工被新上司話冇野心　專家教3個字化解尷尬兼贏好感

打工仔經常需要面對高層各種奇特問題，不但會需要語言藝術拆解，還會膽顫心驚上司是否有隱藏意思。最近有網友在討論區上分享自己公司日前來了一個新上司，入職第一天這位新上司在交談中忽然問他爲甚麽在這間公司做了幾年都沒有轉工，並說他沒有野心。樓主聽後不知該如何反應，擔心這位上司想解僱他……



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見工時經常會被問到爲甚麽會有空檔期，誰知原來幾年不轉工也會被負面評價？日前有一位網民在Facebook奴工處專頁投稿表示公司最近有新上司入職。入職第一日上司爲了解同事便與每一位員工傾談。與樓主交談過程本來也很正常，但這位新上司卻突然很認真地問樓主爲甚麽他在這間公司任職幾年都沒有轉工，批樓主沒有野心。

樓主被他問一個措手不及，於是他便尋求網民意見，拆解新上司的意思。有網民表示可能這位新上司認爲樓主有能力可以轉工得到更高人工，並不是想要解僱他。亦有網民提出可以反駁他：「我做咁多年，都係喺到等，本來想坐你個位嫁，點知你嚟咗囉。」

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事實上又應該如何回答這位上司的問題呢？幾年不轉工又是不是會對前程有影響呢？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」。她表示現在的年輕人經常會揣測上司言談的意思，但其實這種時候更應該把握機會了解上司。可以趁機反問上司爲何將不轉工與野心連上關係，了解新上司對員工的要求或工作風格。

除此之外，亦能直接回答自己「未揀啱」或回答「因爲我等緊一份好似你呢份咁正嘅工囉！」Son姐提出這種情況打工仔與其花時間揣測上司意思，第一反應該懂得回擊。像打乒乓球一般互相抽擊才能了解對方，勸打工仔尊重上司同時也不應太「鵪鶉」。

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與公司同事相處之道是所有打工仔日常的一部分。有時候不免會遇到與自己性格不合或做事方式不太一樣的同事。日前有一位網民在討論區上分享自己有一位孤寒同事，不但叫外賣時計盡一分一毫，最近更帶過期餅乾分享給同事。樓主以爲他本人不知餅乾已經過期，誰知他竟然表示：「係最佳食用日期呀，過咗都食得，可能冇咁好食咋嘛！」令一衆網民哭笑不得。👉孤寒同事請同事食過期餅乾