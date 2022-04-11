與公司同事相處之道是所有打工仔日常的一部分。有時候不免會遇到與自己性格不合或做事方式不太一樣的同事。日前有一位網民在討論區上分享自己有一位孤寒同事，不但叫外賣時計盡一分一毫，最近更帶過期餅乾分享給同事。樓主以爲他本人不知餅乾已經過期，誰知他竟然表示：「係最佳食用日期呀，過咗都食得，可能冇咁好食咋嘛！」令一衆網民哭笑不得。



（《自體發光辦公室》劇照）

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樓主J@son^_^在連登討論區上分享公司有一位「孤寒同事拎屋企過期嘢食返嚟請同事食」，他説到該位同事非常慳家，平常公司同事一起叫外賣的時候如果有折扣，他連折後的幾毫子也會算盡。如果他的餐點折後是$45.2，他就會付$46然後要求對方歸還8毫。有不少同事都已經習慣他的這種孤寒行爲，但最近開始恢復到公司上班時卻發生了一件令樓主相當無語的事件。

（《自體發光辦公室》劇照）

事源樓主公司這個星期開始可以回公司工作，樓主回到公司當天那個孤寒同事也有上班。同事回到公司後隨即派餅乾給同事們，當樓主以爲他是太久沒見所以請各位同事吃餅，卻發現原來餅乾已經過期半個月。樓主表示自己一向習慣在吃東西之前留意食物成分和甚麽時候過期，但已經有幾個同事正在吃那包餅乾，而自己又不想在所有同事面前説他，於是便走近他說：「包餅好似過咗期喎！你自己有冇食呀？」，誰知那位孤寒同事卻答道：「係最佳食用日期呀，過咗都食得，可能冇咁好食咋嘛！」樓主才驚覺原來該同事是明知道餅乾已經過期還拿來給同事們吃；打算自己不吃給同事們幫他消耗，然後自己再買沒有過期的新品吃。

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樓主感嘆道：「邊有人條數真係計得咁盡㗎！」有網民回應表示這位孤寒同事的做法過份，請還不如不請。亦有網民講到自己遇過不少這種孤寒人，請小食背後往往有自私原因，所以同事請小食時他都會堅決不吃。

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如果大家遇到這種同事又會如何解決呢？會當場踢爆，還是裝作沒事發生呢？不妨留言分享一下。

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