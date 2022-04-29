最近又有一款全新App深受00後歡迎，那就是號稱反修圖的BeReal App！據悉，它的下載量每個月都在增加，單是3月份的下載量就已經超過210萬人次，估計4月份會增加超過3倍！到底這款App的好玩之處在哪呢？



BeReal由法國企業家Alexis Barreyat於2020年創立，旨在讓用户展現零修圖、零美顏的最真實的自己。該App創立2年後迅速燃燒至多個歐美國家，下載次數高達750萬，而且截至今年2月，法國iPhone的BeReal用户都是年輕人，年齡介於16歲至24歲。

按圖了解BeReal的獨特玩法↓↓↓

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BeReal的玩法很簡單，用户每天會收到隨機通知，提醒你當下發送一則帖子，你必須在2分鐘內用手機的前後鏡頭各拍一張照片上傳，所以用户絕對沒有時間修圖或套上濾鏡，只能拍下最真實的自己。

如果你錯過2分鐘時間，你依舊可以在之後發布照片，但這個App就會通知其他追蹤者你沒有即時發布。有趣的是，用户發布照片之前，你不能看到其他人的照片，如此一來用户就會每天參與，而且也能避免出現潛水用户。

BeReal也很直接在App Store描述，「如果你想成為具有影響力的人，你可以留在TikTok和Instagram，因為BeReal不會讓你變得有名。」 一直以來，我們在社交媒體上看到的照片或影片都近乎完美，每個人都擁有光滑柔嫩的皮膚、每個人都擁有腹肌與翹臀，好像只有自己是個平凡的Potato……

而BeReal的出現可以讓我們逃出「完美世界」，回歸到最真實的自我，這正是它吸引人的地方。有社群媒體專家預測，社群媒體的下一個趨勢極有可能就是「追求真實」。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】