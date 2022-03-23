日本人話你有「外連味」咩意思？唔係嫌體臭　實情恥笑緊你呢件事

日文有時說「這本小說內容都沒有外連味」、「他這人講話真夠外連味」。



外連味是什麼味道啊？其實這裡的漢字「味」不是味道，更不是體臭，而是「帶有某種性質或狀態」，那麼「外連」又是什麼性質呢？光看漢字，你絕對猜不到意思的，這是日文很虐人的地方（笑）。

【圖輯】日本人話你有「外連味」咩意思？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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外連味（け れん み，ke ren mi）

外連味是源自江戸末期歌舞劇當中一個特別的奇異橋段，叫做「宙乗り」（ちゅうのり），我自己理解成「乘著宇宙飛翔的畫面」，這樣最好記。實際上，下面這張「宙乗り」的圖片也好似如此。

最初外連味就是用來形容這種橋段。（《市川猿之助～新臺猿初翔》海報）

看到上圖會不會覺得很有聲勢又華麗、很炫？最初外連味就是用來形容這種橋段。以前的人說歌舞伎的橋段處理得很有外連味，就是指有經過大肆鋪張，讓人看得眼睛直發亮。

後來外連味從歌舞伎延伸到一般生活中，它從原本的讚嘆詞變成了中性詞，依據上下文可以指很虛張聲勢又假惺惺、過度鋪張粉飾，也可指精采絕倫讓人受吸引。

さすが渡辺監督の舞台は外連味あふれる名演出だった。

不愧是渡邊導演，他執導的舞台上演絢麗耀目的名劇。



外連味など何もない、ただただまっすぐな彼の演技に引き込まれた。

我被他不絢爛華麗又直白的演技深深吸引。



外連味を盛り込みすぎていて、嘘くさい演出だった。

這是一場過度華麗鋪張又充滿虛偽的演出。



外連味の乏しいつまらない役者だ。

真是個缺乏演技張力的無聊演員。



如果是拿來形容人的話，這也要看上下文和語氣，考驗每個人的中文造詣了：

彼は外連味のある人だ。

他是個很有戲的人。

他是很有個性張力的人。

他是很假掰的人。

他是天生的戲咖。



日文漢字的奧秘可真不輸中文是吧，尤其外連味這種充滿歷史、源自江戶時代的文字，不從源頭抽絲剝繭的話只能霧裡看花，看著漢字自己瞎猜。

【同場加映】約見面不再說「去到邊、我到咗」日本年輕人約會集合竟靠這東西！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂，原文：日本人說你有「外連味」是嫌你有體味嗎？其實是在說你的個性】