年紀越大越難結識到真心朋友？　5個長大後才明白的社交潛規則！

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-06-21 13:20

學生時代的交友非常單純，只要聊得來、個性契合就能變成好朋友，和友人之間的相處也都是打打鬧鬧，在他們面前不需偽裝自己。但長大之後，社交變得不再單純，在認識新朋友時，有許多眉眉角角需要好好注意，以免成為大家眼中的白目小姐。本篇就來為大家整理 5 個大人才懂的社交潛規則，好好筆記下來吧！

5個變成大人後才明白的「社交潛規則」（按圖了解）

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1. 學會讀懂空氣

長大後認識了各式各樣的人，大家的個性和在意的點大多不同，因此學會讀懂空氣是非常重要的。雖然說，不一定要處處看別人臉色才代表你是個好相處的人，但在認識新朋友的場合懂得適時察言觀色，站在他人立場為別人著想，不破壞當下的聚會氣氛，對你的社交關係絕對是有益無害的。

2. 不隨意在背後批評他人

有句話說：職場上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，這句話套用在長大後的朋友圈其實也非常合適。今天你大肆和朋友討論另一個人對你做出過分的事，批評他的家人、工作，難保這些話不會傳到當事者的耳朵裡，所以請切記，不要隨意和你不信任的人在背後說別人壞話，以免傳來傳去到最後被討厭的會是口無遮攔的你。

3. 別過問他人的收入

小時候我們可以任意地跟朋友討論自己的零用錢有多少，但長大後過問別人的薪水是非常不禮貌的。除了別過問他人收入外，如果不小心知道別人的薪資，也請不要拿來開玩笑，以免觸碰某些敏感的地雷，讓你成為大家的拒絕往來戶。

4. 下次再約大多是隨口說說

在社交場合上，一群人在聚會聊得很開心，差不多要結束時，常常會聽到「下次再約啊」，對此要持保留態度，對許多人來說，「下次再約」只是一句用來結束話題的口頭禪，對方心裡其實並沒有特別想跟你約的意思，而通常會說這句話的人，最後也不太會再約出來見面了。

5. 請求沒有得到回應=拒絕

出門在外總會有需要別人幫助的時候，如果你今天向朋友求助，但沒有得到正面的回應甚至是不讀不回時，提醒你，千萬不要以為是對方沒收到而三番兩次的傳訊息。許多人不好意思當面拒絕別人，會選擇用無視的方式來結束對話，不回應不代表沒看到，純粹想用冷處理的方式讓你知難而退。

Dappei 結語：

只能說大人的世界真的是好複雜又難懂啊！快快跟搭編一起把這幾招社交潛規則謹記在心，這樣也許你未來的社交之路會更順利喔！

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原文：不隨意批評他人、別把「下次再約」當真！5 個變成大人後才懂的「社交潛規則」請好好筆記！

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