明日花綺羅涉賣淫韓男團周鶴年 日媒曝女優肉金價表 最平45萬日元

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年，日前被爆與日本傳奇前AV女優明日花綺羅私下會面，更疑似涉及性交易，隨即遭所屬經紀公司火速割席，宣布退團及解除合約，消息一出震撼韓國娛樂圈。而有關明日花的交易「價目」亦引發網民關注與熱議。早前日媒曾曝光日本AV界不同女優等級的「肉金」價目表，頂級女優竟然高達呢個數！



韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆與日本前AV女優明日花綺羅私下會面。（網上圖片）

日前，韓媒《10Asia》爆料，26歲THE BOYZ成員周鶴年曾於東京六本木與明日花綺羅私下會面，並涉嫌進行性交易。消息曝光後，其所屬公司One Hundred即發聲明指：「本公司得悉周鶴年牽涉私生活問題內容後，已立即停止其活動，並仔細確認事實。」但經過確認後其意識到事件的嚴重性，並「明確意識到不可能再維持對他作為藝人的信任」，因此經過與成員充分討論後，決定周鶴年退團，並解除專屬合約。

周鶴年於Instagram發布手寫道歉信。(Instagram圖片）

事件引起網民熱烈討論，其後，周鶴年於Instagram發表親筆信向粉絲道歉，承認2025年5月30日凌晨曾與熟人一同出席飲酒聚會，明日花亦在場，但強調「從未涉及性交易或任何非法行為」，對引發爭議感到深切反省。不過，不少網民質疑其說法，留言表示：「見面未至於要退團啊」、「咩都冇做點會被退團」，而明日花本人則暫未對事件作出任何回應。

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另一方面，不少網民對作為頂級AV女優的明日花，其「交易價」亦感到好奇，並作出各種猜測。早前日媒《FLASH》曾揭露AV女優的「肉金」定價，據業內人士透露，人氣女優普遍擁有各自價目表，收費通常高於100萬日圓（約5.4萬港幣）。而從價目表則可見，女優的交易價由最低45萬日圓（約港幣2.4萬元），至最高可達125萬日圓（約港幣6.7萬元）不等。

人氣女優普遍擁有各自價目表，收費通常高於100萬日圓（約港幣）（FLASH）

而對於明日花的價格，媒體「周刊王」就曾於2017報導指，在Facebook一個名為「國內外暗黑旅行團」的群組中，有人上載多位AV女優的照片與交易金額，當中明日花報價為最高，4小時索價400萬日圓（約港幣21.6萬元），次數不限，並限定東京內進行。不過，當時其經紀公司則否認有關傳聞，指該有關交易價嗎的消息並不屬實。