31歲日美女患「巨乳症」嘆3大困擾　負重10公斤被封交通事故女王

身材焦慮幾乎是大多數女性都會面對的問題。無論是高矮胖瘦、大胸平胸，每個人都有自己的期望與苦惱。



在亞洲社會，女性通常以嬌小纖細為美，而過大的胸部則容易引發異樣的目光和不必要的關注。這種身體特徵不僅影響外在形象，還可能在社交、健康、職業等多個方面帶來難以想象的困擾。

日本寫真偶像Momo就是這樣一個典型的例子。她並非因主動追求「巨乳」而走上寫真偶像之路，而是因為胸部過大，從童年到成年都經歷了許多常人難以想象的掙扎。直到成年後，她才逐漸學會接納自己的身體，並最終利用這一特點在演藝圈取得了一席之地。

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31歲日本女身患巨乳症 胸圍達驚人129cm 被戲稱為「交通事故女王」（IG@momose_momo_0715；01製圖）

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成長中的負擔：胸部「異常」生長的煩惱

Momo於1993年7月15日出生於大阪，童年時期和大多數普通女孩一樣，並沒有特別的經歷。然而，從她很小的時候起，她的胸部便以驚人的速度發育，超出了同齡人的正常範圍：

9歲（小學三年級）：胸圍已達到E罩杯，遠超同齡女孩的發育水平

12歲（小學畢業）：已達到F罩杯

中學時期：繼續生長，胸圍從G罩杯突破至I罩杯，讓她在校園裏備受關注



儘管有很多人認為「豐滿」是女性魅力的象徵，但對於Momo來說，胸部的發育並不是一件值得高興的事。相反，它帶來了許多讓人難以忍受的問題。

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心理壓力

1. 校園中受到了異樣的眼光

在學校裏，Momo經常被同學取笑、起外號，不僅是男生，甚至連女生也會議論紛紛。無論穿寬鬆還是合身的衣服，都會因為胸部的存在而讓她顯得「虎背熊腰」或「不符合學生形象」。

2. 體育活動受限

跑步時不能跑太快，否則胸部晃動明顯，成為全場焦點；運動和舞蹈動作受到限制，甚至無法享受正常的校園活動。

3. 公共場所的不適感

去温泉或澡堂時，常常有人對她的身材指指點點，甚至當面說出「那是什麼？」「好惡心！」這樣的話。

除了心理上的壓力，Momo還不得不面對身體健康和安全問題，胸部過大不僅造成了生理負擔，甚至還導致了她的多次交通事故。

身體健康和安全問題

1. 巨乳症（Macromastia）帶來的健康困擾

目前，Momo的胸圍已達129cm，兩側乳房合計重量超過10kg，相當於她24小時都揹負着一個20斤的啞鈴，對身體的影響不容小覷：長期肩頸痠痛，導致肩膀僵硬、肌肉勞損；脊柱負擔過重，可能引發駝背、脊柱變形等問題；皮膚問題，由於乳房過大，局部皮膚可能產生潰爛。

許多大胸女性都有類似的健康困擾，特別是在運動、工作或日常生活中，胸部的重量都會造成不可忽視的身體損害。

2. 交通事故「引發者」

因胸部過大，Momo甚至曾多次引發交通事故：在等紅綠燈時，一位摩托車騎手被她的身材驚訝到，連看三眼後重重摔倒；迄今為止，她已經經歷過兩次汽車事故、兩次摩托車事故、無數次自行車事故，因而被戲稱為「交通事故女王」。

意識到自己的身材可能影響到路人安全後，Momo逐漸改變了穿衣風格，儘量選擇低調、寬鬆的服飾，減少不必要的注目。

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逆境求生：從保育士到寫真偶像

儘管生活中充滿困擾，Momo並沒有被這些問題擊垮。她選擇成為保育士（幼教），希望與孩子們在一起，並以此作為自己夢想的職業。她曾在幼兒園工作了7年，但最終在22歲時被星探發掘，希望她可以進軍寫真偶像行業。

起初，Momo並沒有答應這一邀約，因為她並不認為自己的身材是值得炫耀的特質。但隨着時間的推移，她開始反思自己的價值，並在26歲時毅然辭去保育士工作，進入寫真界。在2019年，她以寫真偶像身份正式出道，並於當年12月獲得「2019年度寫真偶像大獎」，開啟了新的職業生涯。

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作為寫真偶像，Momo逐漸學會接受自己的身體，並將曾經的困擾轉化為自信的力量。過去，她的胸部讓她備受嘲笑和異樣眼光，而現在，它成為了她職業生涯的一部分，讓她在行業內外都受到廣泛關注。

但這並不意味着所有的問題都迎刃而解。她依然面對健康上的挑戰，依然需要承受公眾的評價和誤解。在採訪中，Momo曾坦言：「大家總以為我很喜歡自己的身材，但其實，我曾經很抗拒。只是現在，我選擇擁抱它，並將其轉化為我的優勢。」

這番話折射出許多大胸女性的真實心聲：她們並非一直都自信，而是在社會期待、身體負擔和自我認同之間不斷掙扎。

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