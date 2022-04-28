【游學修/陳苡臻/徐㴓喬/鄺潔楹/陳楨怡/沈殷怡/試當真/Jessica】游學修早前與「試當真」成員陳苡臻（Jessica）在直播中態度親暱，他之後在IG出Post否認拍拖，但今日（28日)終於在IG確認戀情，女神封盤令不少網民反應極大，哀號連連。成個森林咁大，其實女神又點只Jessica一個？《開罐》為大家盤點2022年最新女神入選名單，大家唔好再咁傷心難過啦！



游學修曾在兩個多月前出Post否認拍拖，更為令不同人困擾致歉，不過今日（28日）卻在IG認愛：「我拍拖了，之前凍檸茶事件本來唔想回應（未追到點公開講未追到呢），有啲嘢不可能攤開肚皮，觀眾又會按自己知道嘅時序去設想，只想說當時冇講大話，依家都冇，好唔想好唔想上新聞，每次娛樂報導都會換來惡毒留言……祝福留喺呢度可以了，多謝大家。」

IG@neoyau19

對於女神封盤，而且對象是游學修，不少男網民崩潰留言「#收皮啦游學修」、「喱份唔係聲明 係股權轉讓書」、「Mola mola」、「間公司冇左lu~」、「可恥」，更指是真實版「社內相親」。其實大家不用太傷心，新晉港產女神又點只Jesscia一個呢？

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