撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-22 16:15

不少90後童年都是電視汁撈飯，晚晚準時坐定定在家中追劇，劇中的主題曲、經典對白 、甚至劇中角色都十分入屋。但不少無綫TVB昔日女神都已經淡出熒幕，以下13位曾深入民心的女星，又有幾多個是你的童年女神？

《無頭東宮》是不少90後心中的經典神劇！（網上圖片）

電視汁撈飯的年代已經遠去，有網民感嘆現在TVB的質量已大不如前，現在的小花年輕雖美，卻不及當年的女神經典入屋。加上TVB近年已甚少拍攝古裝劇，通常也是向內地購入，讓網民感嘆近年再難見到有本土的古裝女神了。

👇👇👇按圖看10位經典古裝女神👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

早前，有網民在連登討論區發文集思，「一人一個大個睇返先發現幾靚嘅女明星」，陳文媛、梁洛施⋯⋯一個個熟悉的名字，喚起大家的童年回憶，全體陷入回憶殺！但不少昔日女神都已經淡出熒幕專心相夫教子，成為娛樂圈的滄海遺珠，以下10位深入民心的女神，大家又記得幾多位呢？

👇👇👇點擊看10位長大後才發現超美的女星👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：90後追過的20位女星素顏你認得幾多個？陳自瑤超凍齡 最崩壞是她

近期的熱話紅人陳自瑤，不時在個人社交平台大方分享自己的素顏照，有網民對比早前她分享當年15歲的學生照時，驚呼超凍齡，女神根本從小美到大，一點都沒有變，就算是素顏看起來都與妝後無異。以下20位80、90後追過的女星，誰才是你心中的素顏女神？

▼▼▼▼▼點擊看20位女星誰才是素顏女神▼▼▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

點擊看全文：90後追過的20位女星素顏你認得幾多個？陳自瑤超凍齡 最崩壞是她

同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

常說青春無敵，不少陪著年輕人長大的女神們，不知不覺原來已經30歲了，雖然一樣靚女，不過總有種時日太快的感覺。除了杜小喬之外，一向敢言的冰裝女神林泳淘，原來已經3字頭。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

點擊看全文：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

同場加映：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？

姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到10位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

▼▼▼▼▼點擊回帶10位港產巨星後生時▼▼▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

點擊看全文：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？