TVB難再出港產古裝神劇？10位無法超越古裝女神　葉璇是90後回憶

開罐
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不少90後童年都是電視汁撈飯，晚晚準時坐定定在家中追劇，劇中的主題曲、經典對白 、甚至劇中角色都十分入屋。但不少無綫TVB昔日女神都已經淡出熒幕，以下13位曾深入民心的女星，又有幾多個是你的童年女神？

《無頭東宮》是不少90後心中的經典神劇！（網上圖片）

電視汁撈飯的年代已經遠去，有網民感嘆現在TVB的質量已大不如前，現在的小花年輕雖美，卻不及當年的女神經典入屋。加上TVB近年已甚少拍攝古裝劇，通常也是向內地購入，讓網民感嘆近年再難見到有本土的古裝女神了。

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早前，有網民在連登討論區發文集思，「一人一個大個睇返先發現幾靚嘅女明星」，陳文媛、梁洛施⋯⋯一個個熟悉的名字，喚起大家的童年回憶，全體陷入回憶殺！但不少昔日女神都已經淡出熒幕專心相夫教子，成為娛樂圈的滄海遺珠，以下10位深入民心的女神，大家又記得幾多位呢？

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