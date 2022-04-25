【李家超/頁問/特首選舉/花名/名人】特首選舉唯一候選人李家超，與他共事5年的前保安局長黎棟國表示，他其實有一個隱藏版花名：「頁問」。黎棟國指出，李家超會細閱每份政策文件，如發現有問題便「每一頁都問」，因此又被稱為「頁問」。



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李家超除了「頁問」之外，過去在警隊亦因行事作風，而有另一外號「沙塵超」，在不同界別亦是有朵之人。其實不少名人都有專屬花名，除了最常見的名字諧音以及食字之外，不少花名都十分有意思，有的背後更大有故事。有時看到有些明星，腦海中第一時間出現的，不是對方的本名，反而是他的花名。到底香港有哪些名人，真名跟花名對調都不覺得突兀？

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同場加映：李家超公務生涯7大外號 因乜事被警界同袍稱為「沙塵超」？

李家超成為特首唯一侯選人，他由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」，惟亦有人撰文批評他是「抗疫鍵盤戰士」。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」👉即睇李家超7個另類外號👈