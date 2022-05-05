驚安殿堂DON DON DONKI除了售賣日本零食以外，亦出售不少日本化妝品、生活用品並各式小物等等。5月3日東京新開一間DONKI，專門瞄準10多歲至25歲的「Z世代」。與平常DONKI不一樣，店内主打青春路線，有不少網民到訪都表示非常新奇，即使收銀要排隊兩小時也甘願輪候......



（Twitter：@fashionsnap）

《#キラキラドンキ》於5月3日正式開幕，據日媒報導這間位於日本東京台場Diver City的全新DONKI是為「Z世代」所設的店舖。爲了吸引10多歲至25歲年齡層的顧客，它們搜集了不少在社交網上平台流行的各式產品，在開張首日就引大量市民到訪。

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「Z世代」生於資訊時代，電子產品和社交平台是他們日常生活的一部分。這所新DONKI於是將TikTok、YouTube等平台上的潮流集合集合到一處。店内裝修與普通DONKI分店不同，裝上會變色的閃燈、告示牌設計也較可愛閃亮。產品方面，他們除了出售五顔六色的波板糖之外，亦有網上流行的地球夾心軟糖、中韓兩國的平價化妝品，還有專爲打卡設計的窩夫、氣泡飲品等。

（《サンデージャポン》 節目截圖）

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店舖開張首日，有不少年輕人專程到訪。當中有媽媽帶著小孩前往，她受訪時表示店裏的產品對她來説非常新奇，而孩子則表示對可以與喜歡的YouTuber吃同樣的東西感到非常興奮。而女中學生們則被各式窩夫吸引，瘋狂打卡自拍。

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新開張的《#キラキラドンキ》簡直就是為打卡而設，不但專賣潮流產品，連食品款式都十分Instagrammable。如果香港開一間Z世代專用DONKI，大家會有興趣嗎？不妨留言分享一下吧！

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