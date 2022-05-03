【英國/移民/適應】有移民英國4個月的KOL，最近在YouTube上載了一段影片，指自己移英4個月後，發現英國沒有想像中自由，連食飯都處處是制肘。影片引來了大量網民留，分享英國移民的不習慣之處。



KOL「Hong Kong Walker」不時在網上分享移英生活。

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KOL「Hong Kong Walker」，目前住在英國曼城，在網上拍片分享移民生活，指初到英國時一切都很新鮮，不過沒有想像中自由，直言「連喺商場拍嘢都唔得」。同時，連去餐廳食飯都沒甚麼選擇，「5鎊（約$49港元）一個快餐已經算平，在香港同樣價位都有大量選擇。」間接失去選擇自由。影片引出不少網民留言，指英國有不少大大小小的問題令人不適應，大至稅收，小至天氣都是問題。

👇👇👇按圖看網民及Hong Kong Walker分享👇👇👇

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不過「Hong Kong Walker」認為英國也有可取之處，就是房子便宜，一百萬港元左右就有4百甚至6百呎的房子。另一方面，住得久了會慢慢發現城市的內涵，以及不同的面貌，比起在香港每天對著千篇一律的高樓大廈，來得更精彩。

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