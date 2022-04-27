今年2月Netfilx推出的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》講述有一位以色列的騙子透過Tinder交友App接觸多名女性，並騙取禮物和金錢以過上奢侈的生活。這個節目上映後引來全球不少觀衆關注，其實日本亦有一位低配版的詐騙王，竟然同一時間與50位女性交往，並向各人虛報生日謀取生日禮物、利用甜言蜜語推銷健康產品的傳銷合約，一眾女受害者報警，而近日這位詐騙案主角被宣判，結果令一眾網民氣炸！



（《バイキングMORE》節目截圖）

日媒《MBS NEWS》最近在報導中講到一位女性因遇到結婚詐騙而起訴「前男友」。當中講到男子宮川隆史會透過交友App認識不同女性並交往，期間曾向多名女性謊稱自己的生日以騙取金錢或禮物，亦會以「希望自己的未來伴侶可以健康」爲由誘騙她們簽署購買酵素飲品的合約。雖然有多名女性被騙，日本當局今年4月卻斷定宮川無罪！

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這位日版《Tinder詐騙王》宮川隆史與多名30至40歲的女性交往，同時約定會和她們結婚。作案手法包括透過甜言蜜語向她們騙取數萬日元的生日禮物，並打「親情牌」稱母親在自己6歲時過身，以擔心自己所深愛的女性身體健康為由遊說她們買酵素飲品、花灑和濾水器產品。與宮川交往了10個月的受害人A小姐表示自己簽了健康產品的合約後，宮川就開始減少與她的見面頻率。她覺得事件有可疑，在一次約會後跟蹤宮川撞破他與其他女性見面，才發現自己被騙。

（YouTube：@ABCテレビニュース）

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虛報自己的生日、以結婚為前提交往騙取信任，宮川的一連串作案手法在網上被揭發後陸續有女性發聲表示自己受騙。受害者們竟然有65位，當中有50位更是同一時間與宮川交往！但A小姐決定起訴宮川時卻被當局告知他不會被入罪。根據檢察官的判斷，因有戀愛感情而送出的禮物是自願，與宮川是否虛報生日沒有任何關係。而且對「普通人」來説，一般都會願意向約定未來的對象送出數萬日元的禮物。但A小姐是單親媽媽，送給宮川3萬日元（大約港幣$1845）的禮物有一定負擔。加上如果不是生日禮物，她所送的禮物價值也會有不同。可惜檢察官認爲受害者們送禮物與宮川謊報生日沒有因果關係，而是出於自願戀愛性質，因此不能起訴宮川。

有不少網民看到最新報導後都替受害者們不忿，批評宮川不但騙財，亦浪費了女性們的時間，簡直是女性公敵。網民表示全因宮川謊稱會與女性們結婚她們才會願意付出，感情、時間和金錢，質疑爲何法律不能制裁宮川。同時亦有網民指檢察官的價值觀不當，言行似乎在責備受害者們是「不願意給承諾結婚對象數萬日元禮物的小氣之人」，而且「普通人」的定義又是甚麽呢？認為不應單以送禮物的事件斷定宮川無罪，而是從多方審視宮川從交友App開始至約定結婚、騙取信任的一系列進展和詐騙手法。

苦主直言宮川是「女性公敵」（YouTube：@ABCテレビニュース）

雖然宮川每次向女性們騙取的金錢是數萬日元或健康產品的契約，並沒有《Tinder詐騙王》猖狂，他浪費了65位女性的青春仍是不變事實。大家認爲日本當局應該將他入罪嗎？不妨留言分享一下你的看法吧！

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