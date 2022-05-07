天氣轉熱，香港亦重開沙灘，穿背心或泳衣的機會增加，又是脫毛的時候。最近日本節目《めざまし８》分享一間自助脫毛店，店内沒有美容師當值，顧客可以在完全私人空間脫毛減少尷尬。據説他們店舖的客人有7成都是男性，而當中最多人脫的是這個部位……



（《めざまし８》截圖）

到了春夏季節，有不少人都會到美容中心激光脫毛，才會安心穿比堅尼或背心。不過有部份人，特別是男性去脫毛店接受服務感到尷尬。節目《めざまし８》介紹的脫毛店ハイジ正是因爲老闆覺得在脫毛時被女性店員看著很羞恥，所以才想到開設一間脫毛店，給有同樣想法的客人使用。

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這次介紹的自助脫毛店位於東京新宿區，老闆斎藤一誠表示他們每個月都會有大約5000個預約，人氣非常高。店裏面沒有店員駐守，客人進店就可以自行塗上脫毛凝膠、帶上太陽眼鏡，用房間内的激光脫毛機照射想脫毛的部位。

（《めざまし８》截圖）

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有到店的女性客人表示自己曾經已經做過全身脫毛，不過有很多美容中心的脫毛plan都有指定部位或只包含手臂以上；而在Haiji則沒有任何部位規範。客人可以選擇每月付6500円（大約港幣393元）脫毛兩次，或月費10800円（大約港幣653元）的脫毛放題。因爲節省了店員薪金，所以他們的價錢是普通脫毛店的1/8，甚至是1/10。而且他們全年無休24小時營業，所以預約也比傳統脫毛店簡單。

老闆亦提到店裏有7成客人是男性，近年有越來越多男性在意體毛。而當中最多人脫的部位則是鬍鬚。除了可以不需要每日剃鬚那麽麻煩，有男性客人表示新冠肺炎疫情下經常戴口罩，令人們對相貌的期待也提升了，讓他意識到應該透過脫毛增加清潔感改變自己。

（《めざまし８》截圖）

無人的自助脫毛專門店的確可以減少尷尬，而且價錢也非常貼地。帶朋友或另一半一起到店裏幫對方脫毛也是一個不錯的選擇啊！

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