大家在工作時是用甚麽方法專注的呢？相信不論是學生還是打工仔都有被deadline追逼的經歷，有人會選擇到自修室，亦有人習慣在房間閉關工作。今年4月，日本高円寺區開設了一間專爲deadline fighter而設的咖啡店。客人入店前必須寫下自己的工作目標，如果未能完成工作就不能離開！



（Photo：Justin McCurry/The Guardian）

一個人在家工作、寫論文很容易會分心或有拖延症，在今年4月頭開張的《原稿執筆カフェ》正正是各位deadline fighter 的福地；除了未完成工作不能離開之外，更會定時有店員來詢問你的進展。這間原稿執筆café位於東京的高円寺三角地帶，為客人們提供一個趕稿專用的空間。老闆川井表示這所café本是攝影棚，在考慮應如何活用攝影之間的空閑時間時，便想到可以用作共享工作空間。認爲將創意行業的人們聚集在同一空間中似乎可以誕生不少有趣的作品。

（Twitter：@bworldph）

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老闆川井講到自開店以來有許多不同職業的人到訪原稿執筆café，除了趕稿的人以外，亦有寫論文、雜志專欄、劇本等等的客人。在他們進店時，老闆都會要求他們填寫一張表格。上面要寫上當日的工作目標和預計滯留時間，更可以從Mild、Normal或Hard之間選擇店員檢查進度的語氣和頻率。

客人入店時必須要填的目標表格（Twitter：@TokyoSnackBox）

原稿執筆café有提供免費咖啡或茶，客人亦可以自備食物，隨時到店舖附近的便利店或叫UberEats外賣都可以，自由度非常高。而且Wifi、USB快速充電線、LAN線和電腦架等等設備都很完善。收費方面首30分鐘是150円（大約港幣9元），之後每小時300円（大約港幣18元），價錢相當實惠。

有到訪的客人表示café有室内室外的座位可以選擇，店内的緊張感和附近交通噪音BGM都成爲趕稿的助力。客人都有共同目標，而且定時有老闆來了解進度和鼓勵令他很有動力。達成目標離開時，這位網民還得到一張印有café標志的貼紙和「做得好！」的印章。

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除了能舒緩拖延症的貼心服務之外，老闆在café的裝修上也花了很多心思。吧台的照明會因爲時段和氣溫而改變，而店舖的廁所還暗藏電子產品小型博物館；手機、Walkman卡式帶和電子辭典等產品排滿墻壁，仿佛搭時光機回到了80年代。

（Twitter：@shigotano）

大家有到咖啡店或自修室工作的習慣嗎？如果附近有一間《原稿執筆カフェ》，你們會選擇進去趕deadline嗎？不妨留言分享一下！

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