相信如果有得揀，唔少同學仔寧願自己做晒一份project，都唔會想同人做一份group project。皆因group project依家嘢，十次幾乎有九次都離唔開一個「伏」字，先不論大家能力不同、進度不同這些需要磨合的東西，遇上乜都唔做的freerider也是小事，最怕遇上麻煩多多，看似有做或想做嘢，其實唔做好過做的group mate！



《Start-Up》劇照

有網民近日在Facebook的「CUHK Secrets」上投稿，分享了一則自己讀書時做group project，不幸遇上一個乜都唔識的麻煩gp mate。原PO表示當時讀某一科需要做gp project，雖然可以自己一組，但因為唔想自己一個交，便求其在班上搵了一個陌生人組gp。

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然而，兩人交換聯絡方式後，對方便從此神隱，而原PO亦估到對方想放飛機，便默默努力自己做好份project。有趣的是對方竟在臨交當日突然又聯絡返原PO，更話自己唔記得咗，問有冇嘢要做。整份報告其實已完成大半，不過看在係自己搵對方組gp先，便給決定對方做一些剩餘的部份。

原PO一路比資料對方睇，一路問佢有冇唔明的地方，對方一路堅稱自己明，但最後都係乜都冇做過。此刻，原PO才發現原來佢根本乜都唔識，教完佢點係Google搵，都是一副希望人哋直接比答案自己的樣子「你唔識個啲嘢，啲source 係多到用中文同廣東話講嘅都有一大堆，跟住同我講你唔識？同埋我都幾肯定你唔識個啲嘢year 1有教囉。 」。

最令人反白眼的地方，是當原PO不肯將答案話比這位group mate聽時，對方竟然仲怨佢點解唔比答案佢！「佢嘅態度真係災難，俾埋source 佢睇，佢都嗌睇唔掂，其實佢態度係一直係想我直接俾答案佢，餵埋佢食咁款，仲要係咁怨我點解唔話佢知答案，大佬呀，你邊位呀？」

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最後原PO一於少理，自己做晒份project就交上去，因為不需事先填group member list的關係，他更加連投訴對方freeride的功夫都慳埋。「我故意突然係deadline 時間前幾分鐘，先同佢講話我會自己交，自己一組，仲溫馨提示咗佢，如果你交我比你個份半完成作品上去，有機會會plagiarism」對方聽後亦發老脾話，最多咪唔交！不少網民看畢此post後，都紛紛表示勾起了自己曾遇過極品gp mate的經驗，更指所有gp project一律建議自己一組，十分搞笑！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：網民點睇Freerider教極都唔做仲怨唔比答案！👇🏻👇🏻👇🏻

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猶記得小編讀大學的時候，有一次同人做group project，明明每次開會我都會打好多idea上去份doc到，但次次都比個所謂group mate話唔啱心水，然後自己del晒佢。最後，佢竟然襯小編唔係香港嘅時候，同教授投訴我freeride，話所有嘢都係得佢做，真係委屈到當場喊咗出嚟。唔知大家又有冇遇過啲咩令你印象深刻的奇怪group mate呢？

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2022年DSE經濟科卷一卷二 5月３日開考，當中卷一共有40條選擇題，其中第10條問題提及去年《試當真Trial & Error》舉行兩場現場騷，門票售賣以減價拍賣方式，由開售首日每張一萬元，每24小時減價一次，減至最後一日的十蚊出售，問此種銷售方式的功能及原因。惹來網民熱話，而游學修更在IG出PO 親解答題！

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