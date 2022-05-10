SM娛樂新女團aespa近日到韓國名校高中表演，怎知被男學生連環性騷擾，趁人多擠逼企圖揩油，又在成員唱歌時衝上台要求合照，種種不恰當行為被網民怒批，學校息事寧人的態度更被指是助長N號房事件2.0。



aespa

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韓國女團aespa近日到韓國景福高中表演，未料遭學生性騷擾，不停做出過火行為。4位成員落車以及在台上表演時，都有男學生衝上前要求合照，又伸手觸碰她們的身體，事後更在IG Story發文晒命，留言「除了摸之外的事都做了」、「我女朋友們來了.... 身材真是好」、「Sex」等等，用詞相當不尊重。

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aespa屬於SM娛樂，同公司藝人一直都有到景福高中表演的傳統，因為公司創辦人與總製作人李秀滿是該校校友，也培育了韓國政經界不少名人，是當地名校之一。雖然場面混亂，不過aespa似乎未有保鑣跟隨，只得一名女工作人員幫忙擋住男學生們。

現場只得一名女工作人員幫忙擋住男學生們 (網上圖片)

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網民表示多年來的校慶表演都沒有同類事件發生，批評學生質素一代不如一代：「不要再讓女團去男校了」、「是會長的母校就必須義務表演，本身就很奇怪，令人覺得毛骨悚然」、「aespa的成員們看起來都好害怕，怎麼會沒有保鑣啊？」。

景福高中回應事件時亦不斷「彈出彈入」，起初指是有校外人士假裝成該校學生混入表演場地引起騷亂，之後又表示兩名肇事同學已被捉到。副校長昨日（5月9日）接受韓媒電話採訪時更直言學生不是惡意上傳這些不恰當內容，卻被人取章取義扭曲原意。

表演當日現場相當混亂 (網上圖片)

首爾教育廳亦出面解決事件，指會為學校提供度身訂做的性認知教育：「景福高中已為同學進行了自身教育，不過為了教導更專業的知識，政府將派專家前往學校。」不過網民仍怒意未平，紛紛揶揄：「副校長也應該要再教育」、「這麼有自信，應該把那些說話寫在學校門前掛在橫額上，讓大家都見到」、「果然是發生N號房事件的國家」。

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