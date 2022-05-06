獸父每周3次強姦繼女6年　性侵不遂即虐打　厚面皮求和解全國震怒

【韓國/性騷擾/性罪行/強姦】一名18歲韓國少女遭繼父性騷擾及性侵達6年時間，而且更要求每周3次強行發生關係，更揚言反抗或說出去的話便會殺死她。少女上電視公開事件，犯案過程人神共憤。



恩英媽媽與繼父再婚，組成一家五口 / 《실화탐사대》截圖

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綜合韓媒報導，18歲的金恩英（化名）從小學起就遭繼父性騷擾，之後更強姦她長達6年時間，繼父趁恩英媽媽不在家多次向她施暴，而且又毆打弟弟，在外時則是個雙面人。

恩英家中有她親生媽媽、繼父、繼父所生的姐姐及母親和繼父所生的弟弟，她10歲時婆婆因重病入院，媽媽一有時間便到醫院貼身照顧，留下三姊弟給繼父，不料是惡夢的開始。

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繼父趁恩英去洗澡，竟以「幫她」為理由上下其手，先是多次性騷擾，兩年後老婆出差期間把恩英叫到主人房或書房並強姦她。繼父主要選擇妻子不在家或其他人睡覺的時候侵犯恩英，又試過在她熟睡的時候偷襲。如果恩英奮力反抗，他就會用武力壓制及打她，逼她就範。

如果恩英反抗，繼父就會用武力壓制 / 《실화탐사대》模擬片段，非本人

之後繼父變得更加猖狂，會用「幫我按摩」為暗號叫她入房，還傳過疑似強迫恩英發生性關係的錄音：「到現在還不知道我想要甚麼嗎？只是單純想和你有性關係嗎？只看我就好，因為我眼裡只有你，所有注意力都在你身上，由頭到腳都太漂亮了。」、「我放不下自己的迷戀，真的太喜歡你了」、「你就像個女人般性感」等短訊。

繼父還傳過疑似強迫恩英發生性關係的錄音 / 《실화탐사대》模擬片段，非本人

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繼父在短訊寫道：「每周3次，沒有休息的星期，如果這星期不夠3次的話下星期會追加」、「多次沒有原因地避開的話，我就會強行發生關係，你不可以有異議，反抗的話會被罰」。

恩英在手機月曆用心心Emoji記錄繼父施暴的日子，最誇張試過早上9點叫她起床，就是為了性侵犯她。性侵不遂的話，繼父便會暴跳如雷，在家黑面之餘眼神亦不友善，有次還抓住恩英弟弟將他丟出去，令弟弟頭部受傷。

恩英在手機月曆用心心Emoji記錄繼父施暴的日子 / 《실화탐사대》截圖

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不過繼父在外竟是個好好先生，幾年內兩度升職，又曾被選為最佳員工。其同事接受節目《실화탐사대》訪問時透露，一眾同事去過繼父家中聚餐，他曾說過最喜歡二女兒恩英：「他說二女兒是他的，只要她一個就夠了，又經常發短訊給二女兒，說要回家和她玩。」

恩英姐姐意外目擊事件 / 《실화탐사대》模擬片段，非本人

直至恩英姐姐意外目擊事件，繼父於是威脅三姊弟不能說出去，否則便會殺死他們。恩英透露一直啞忍的原因：「我們和他分開的話，媽媽便必須自己承受一切，所以我說不出口。」媽媽6年後才從恩英姐姐口中得知女兒被性侵，於是舉報自己老公，全天候錄音收集證據後帶同三姊弟漏夜逃亡，最終繼父在2022年3月被捕。

媽媽收集證據後帶同三姊弟漏夜逃亡 / 《실화탐사대》模擬片段，非本人

拘留期間繼父多次聯絡恩英媽媽，求她「讓我見見恩英」，又求恩英媽媽簽同意書協議和解，聲稱自己入獄3年便可釋放，態度被炮轟是人渣，網民亦希望恩英一家要企硬，不要姑息強姦未成年人士的罪犯。截稿為止疑犯仍被扣押，正待相關部門進一步起訴。

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