【韓劇/韓劇橋段/社內相親/廣告/燒酒】日本廣告一向創意滿分，最近就有個廣告翻拍20個韓劇必備橋段，講述財閥二世愛上公司小職員，激似《社內相親》的情節令日韓兩地的網民都大呼好心動！



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日本不時有廣告大賣關子，不看到最後一刻都不知道售賣的是甚麼，最近當地就有個廣告添食，再度以韓劇做題材，用6分半鐘時間濃縮20個經典橋段，並由日本藝人佐久間由衣與小関裕太再次擔任主角，上演「財閥二世愛上小職員」的情節，簡直就是日本版《社內相親》！

👇點撃圖片看20個韓劇經典橋段👇

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可能因為有20個情節的關係，即使只有短短幾分鐘都好像看了十多集韓劇一樣。產品的真身亦揭曉，最後男女主角一同到韓式裝修的餐廳喝燒酒約會，其實這是韓國真露燒酒在日本推出的廣告呢！

最後男女主角一同到韓式裝修的餐廳喝燒酒約會 / JINRO（ジンロ） 公式チャンネル

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這個日本版廣告亦紅回韓國，網民看畢後都表示很搞笑：「真露燒酒真的是瘋子，我就知道結尾會這樣」、「上一句是韓文，下一句又變成日文台詞，太好笑了」、「終於知道為甚麼前面不斷有喝燒酒的情節了」。

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