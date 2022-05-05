【PSY/演唱會】熱愛K-pop的話都可能試過飛去當地看演唱會，除了票價平過香港一截，氣氛亦更加好。憑《江南Style》紅遍全球的PSY，其演唱會必備灑水環節，由VIP到山頂位都會濕身！



PSY有「演唱會之神」稱號

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在韓國有「演唱會之神」稱號的PSY，擁有多首大熱歌如《江南Style》、《GENTLEMAN》、《DADDY》，近日推出新專輯，更分別邀請多位藝人合作，如BTS Suga、秀智、MAMAMOO華莎、Jessi、Crush、Heize及成始境等。

PSY（左）、Suga

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2011年PSY初次舉行夏日演唱會「濕身Show（흠뻑쇼）」後反應相當好，2017年之後幾乎每年夏天都有多場個唱，現場氣氛十分熾熱，更有必備的灑水環節。這環節不是一般倒樽裝水這麼簡單，而是超誇張的水炮，即使坐山頂位都會全身濕透。因為用到大量水，演唱會基本上都在室外場地。

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近日PSY在節目《Radio Star》公開濕身演唱會的內幕，原來每場表演都要用上30萬公升水才有這樣震撼的效果，水費成為一大支出，震驚現場嘉賓，夏日演唱會則在2020年起因疫情停辦至今。

不過最近韓國放寬防疫規定，面對面演唱會重開，各大電視台節目亦重新接受現場觀眾，一眾網民都希望PSY夏天可以重辦濕身演唱會，延續一年一度的盛事。

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