踏入五月天氣轉熱，最近亦連日下雨。炎熱但又潮濕的天氣之下，蚊子又開始出沒了。常會聽到體溫高就更容易被蚊咬，但除此之外還有甚麽因素會令你被蚊咬，又有甚麽方法防範呢？



會被蚊咬的4大原因（《日テレNEWS》截圖）

日本テレビ新聞日前在節目中的《知りたいッ！》（想知道！）部份講到現在這個季節蚊子逐漸增加，但到底有甚麽人會較容易被蚊子咬呢？節目邀請了害蟲防除技術研究所的白井良和所長，講解了蚊子喜歡的溫度、容易被蚊咬的人和血型之間的分別。

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蚊子的活動時間其實比想像中長，由4月下旬至11月下旬他們都會活動，當中7至9月是高峰期。但蚊子並不是溫度越高就越活潑。白井所長做了一個實驗，將蚊子放進26°C和37°C的盒子裏，並往裏面各放一隻手臂。結果放進26°C盒子裏的手臂被蚊子咬了7次，而37°C箱子裏的手臂則沒有被咬。證明蚊子在高溫下動作也會變得遲鈍，反而不會咬人。

蚊子在高溫下動作會變得遲鈍，並非溫度越高就越活潑。（《日テレNEWS》截圖）

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那麽有甚麽會吸引蚊子呢？節目講到二氧化碳、體溫、汗和腳臭都是會令你被蚊咬的因素。蚊子的觸角能感知溫度，體溫達到36°C後半的人，特別是新陳代謝較快的小孩和體溫較高的孕婦都會比較容易被咬。汗水裏面含有的乳酸和氨基酸會吸引蚊子，而導致腳臭的戊酸，亦是會吸引蚊子的物質，讓你的腳部更容易被咬。節目亦提到喝汽水或啤酒等有氣飲品的人會容易被蚊咬。二氧化碳會吸引蚊子，而喝了碳酸飲品的人從呼吸和皮膚釋出更多二氧化碳，從而惹蚊咬。

最後白井所長亦講到身穿黑色或深藍色的深色衣服會較容易被蚊咬。而且他亦做過實驗，發現血型是O型的人最容易被蚊咬，第二位則是B型，第三位是AB型，而最少被蚊咬的則是A型人士。

白井所長表示壓「十」字是錯誤做法（《日テレNEWS》截圖）

除了蚊怕水之外，大家還可以透過抹汗或開風扇防蚊咬。即使被蚊咬，用冷水或冰塊冷凍能有效止癢。雖然有很多人都會用指甲壓「十」字，白井所長表示這樣不但沒有成效，更有可能會導致令皮膚受損引致細菌感染，建議不應造成習慣。

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